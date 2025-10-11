Pandharpur: २६ वर्षांनंतर अनुसूचित वर्गाला मिळाली संधी; सभापतीपदासाठी सर्वसाधारण वर्गाच्या आशा धुळीस!

भारत नागणेPandharpur Panchayat Samiti: पंढरपूर पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. यामध्ये सभापतिपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहे. सभापतिपद राखीव झाल्याने सर्वसाधारण वर्गातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छेवर पाणी फिरले आहे..सभापतिपद राखीव झाल्याने पंढरपुरात कोणाला संधी मिळणार, याकडेच लक्ष लागले आहे. दरम्यान, तब्बल २६ वर्षांनंतर अनुसूचित जातीच्या कार्यकर्त्याला सभापतिपदाची संधी मिळणार आहे..India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख .मागील अनेक वर्षांपासून पंचायत समितीवर माजी आमदार प्रशांत परिचारक गटाची सत्ता आहे. मागील - निवडणुकीत १६ पैकी ११ जागांवर परिचारक गटाचे सदस्य निवडून आले होते. त्यावेळी पहिली अडीच वर्षे सभापतिपद हे ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले होते तर अडीच वर्षे सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाले होते..१९९७ मध्ये पंचायत समितीचे सभापतिपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले होते. - त्यावेळी गादेगावचे श्रीमंत मस्के यांना सभापतिपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर आता सभापतिपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहे..Google Doodle: गूगलला देखील आवडते इडली; डूडलमधून प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय पदार्थाचा इतिहास उलगडला.सभापतिपद राखीव झाल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. यावेळी नव्याने विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार अभिजित पाटील यांचे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठे आव्हान राहणार आहे. सभापतिपद हे राखीव झाले असले तरी निवडणुकीतील चुरस पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.