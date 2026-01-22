सोलापूर

साेलापुरात धक्कादायक प्रकार! मुख्याध्यापकाकडूनच शिक्षिकेचा विनयभंग, अश्लिल व्हिडिओ पाठवून देत होता त्रास..

Headmaster Absconding after harassment Complaint: मुख्याध्यापकाच्या अश्लील वर्तनामुळे शिक्षिका त्रस्त, सोलापूर पोलिसांचा आरोपीच्या शोधासाठी प्रयत्न
Solapur police investigating a case of alleged harassment involving a school headmaster.

Solapur police investigating a case of alleged harassment involving a school headmaster.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : येथील सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका नामांकित जुन्या शाळेतील मुख्याध्यापकाने शिक्षिकेचा विनयभंग केला. जुलै २०२४ ते १९ जानेवारी २०२६ या काळात मुख्याध्यापकाने वारंवार सांगूनही छळ सुरूच ठेवला. त्याच्या सततच्या त्रासाला वैगातून शिक्षकेने पोलिसांत धाव घेतली. गुन्हा दाखल होण्याचा अंदाज येताच मुख्याध्यापक फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. एम. डी. बिराजदार असे त्या संशयित आरोपी मुख्याध्यापकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
school
teacher
district
Sexual harassment
Video Call
women harassment
Molestation
Solapur

Related Stories

No stories found.