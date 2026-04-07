Secondary Education: माध्यमिक शिक्षण विभागाचा निर्णय! ३८२ शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखणार; नेमकं काय कारण?

सोलापूर: २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळेत सादर न केल्याने मार्च महिन्याचे वेतन रोखण्याचा निर्णय माध्यमिक शिक्षण विभागाने घेतला आहे. वारंवार ऑनलाईन माहिती भरण्याच्या सूचना देऊनही ३८२ शाळांनी माहिती सादर केली नाही. यामुळे ३८२ शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचा निर्णय माध्यमिक शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यातील १ हजार ४ शाळांपैकी ६२२ शाळांनी माहिती भरली आहे. उर्वरित ३८२ शाळांनी माहिती सादर केली नसल्याने मार्च महिन्याचे वेतन न करण्याचा निर्णय माध्यमिक विभागाने घेतला आहे. माहिती भरण्यासाठी सोमवारी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते, तरीही शाळांनी माहिती सादर केली नाही. शाळांच्या मुख्याध्यापकांना समायोजन प्रक्रियेसाठी माहिती भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये पदे अतिरिक्त आहेत आणि तरीही त्यांनी माहिती सादर केलेली नाही. माहिती सादर करण्याचा ६ एप्रिल शेवटचा दिवस होता, तरीही शाळांनी माहिती सादर केली नाही. यामुळे आता ३८२ शाळांमधील शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन रोखण्यात येणार आहे.- सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)