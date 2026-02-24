सोलापूर

Bribery Case: माळशिरस पंचायत समितीतील वरिष्ठ सहायकास लाच घेताना अटक; काम पूर्ण झाल्याचा दाखल्यासाठी १० हजार, नेमकं काय घडलं!

Anti Corruption Bureau Action in Solapur District: माळशिरस पंचायत समितीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई
₹10,000 Bribe Demand Leads to Arrest of Panchayat Samiti Official in Malshiras

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस : माळशिरस पंचायत समितीतील वरिष्ठ सहाय्यक सुंदरराव नागटिळक (वय ५६) यांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पथकाने रंगेहात पकडले. धर्मपुरी येथील सभामंडपाचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला मिळवून देण्यासाठी नागटिळक यांनी तक्रारदाराकडे दहा हजार रुपयांची मागणी केली होती.

