ज्येष्ठ नागरिक आक्रमक! 'डीजेमुक्त सोलापूरसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; डीजेग्रस्तांचा आवाज जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांच्या कानावर

सोलापूर : सोलापूरची ओळख उत्सवप्रिय शहर अशीच झाली आहे. या शहरात वर्षातील ३६५ पैकी १८० दिवस मिरवणुका असतात. डीजेचा गोंगाट आणि लेझर लाईटचा झगमगाट असतो. आम्हाला या गोष्टीचा आता वीट आल्याचे सांगत सोलापुरातील डीजेग्रस्त ज्येष्ट नागरिकांनी सोलापूरकरांचा आवाज जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यावर कानावर घातला. डीजेमुक्तीसाठी सरसावलेले ज्येष्ठ नागरिक पाहून जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी उद्याच्या (गुरुवार, ता. २१) शांतता बैठकीत १५ जणांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या बैठकीत समन्वयातून मार्ग काढू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली..पोलिस आयुक्तालयात उद्या (गुरुवार) दुपारी ४ वाजता जिल्हाधिकारी आशीर्वाद, पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, उत्सव मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यासोबत डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या शिखर समितीचे सदस्य सहभागी होणार आहेत. उत्सवादरम्यान लेझीम, ढोल, ताशा, झांज, सनई यासह इतर पारंपारिक वाद्य वाजवावी. या पारंपारिक वाद्यांचे स्वर ऐकण्यास बरे वाटतात. संस्कृतीचे जतन करणाऱ्या अशाउत्सवाला आमचा विरोध नसल्याचेही ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. .डीजे आणि लेझर लाईटमुळे बालके, तरुण, वयोवृद्ध अशा सर्वांच्याच आरोग्याला धोका पोचत आहे. डीजेच्या तालावर हिडीस नाच आणि धुडगूस घालणाऱ्यांना रोखण्याची वेळ आली आहे. गणपती बाप्पाची ओळख विघ्नहर्ता म्हणूनही आहे. सोलापूरवर आलेले डीजेचे विघ्न दूर करण्यासाठी यंदाच्या गणेशोत्सवापासूनच डीजेमुक्त उत्सवाची सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली..आवाज किती डेसिबल असावा याची कायद्यात तरतूद आहे. आवाजासाठी बेस न वापरण्याबाबतही कायद्यात उल्लेख आहे. उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळाचीही एक भावना आहे. सोलापूर शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पोलिस आयुक्तांकडे आहे. त्यांच्याशी माझी या विषयावर चर्चा झाली आहे. उद्या (गुरुवार, ता. २१) पोलिस आयुक्तांकडे बैठक आहे. आजच्या मोर्चात आलेले पदाधिकारी व उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना उद्याच्या बैठकीत बोलावली जाईल. आम्हा या विषयावर चर्चा करू, चर्चेतून डीजेच्या विषयावर सकारात्मक मार्ग काढला जाईल.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर.डीजे हा सोलापूरला लागलेला कॅन्सर आहे. याचा त्रास दिवसेंदिवस वाढतच आहे. डीजेमुक्त सोलापूर व्हावे, यासाठी आमचा लढा सुरूच आहे. सामाजिक आणि न्यायालयीन लढा देण्याची आम्ही तयारी केली आहे. कायद्यात पाच वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. यापूर्वी तत्कालीन पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, हिंमतराव देशभ्रतार यांच्या काळात डीजे जप्त करण्यात आले होते. पूर्वीचे पोलिस आयुक्त महिना ते दीड महिना डीजेचे साहित्य जप्त करून ठेवत होते. त्यामुळे डीजेवाले सोलापुरात येण्यास तयार नव्हते. मिरवणूक मार्गावरील रुग्णालयातील नवजात बालके, आजारी बालके, रुग्ण यांचे मिरवणुकीदरम्यान काय हाल होत असतील? याचा विचार करावा.- ॲड. धनंजय माने, अध्यक्ष, डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती, सोलापूर.