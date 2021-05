कोरोना हॉटस्पॉट पंढरपुरात तगडा बंदोबस्त ! शहराकडे येणाऱ्या प्रमुख सात मार्गांवर नाकाबंदी

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोना (Covid-19) संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर रविवार (ता. 8) पासून पंढरपूर (Pandharpur) शहर व तालुक्‍यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. निर्बंधांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शहराकडे येणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवर पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. लॉकडाउनमुळे (Lockdown) शहरातील रस्त्यांवर सर्वत्र शुकशुकाट दिसून येत आहे. (Seven major routes to Pandharpur city have been blocked)

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 9 ते 15 मे यादरम्यान आणखी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यापूर्वी सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत भाजीपाला आणि किराणा दुकानांना सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे दररोज गर्दी होत असल्याचे दिसून आले होते. या काळात कोरोना रुग्णसंख्या कमी होण्याऐवजी ती अधिक वाढत असल्याचे चित्र होते. सध्या शहर व तालुक्‍यात दररोज सुमारे तीनशेहून अधिक नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे शहरातील 15 कोव्हिड रुग्णालये फुल्ल झाली आहेत. नवीन रुग्णांना ऑक्‍सिजन बेड आणि रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन मिळवताना रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या नाकी नऊ येत आहे. वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने अनेक रुग्णांचे प्राण जात आहेत.

अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये लोकांनीही कोरोना संसर्गाचे भान ठेवणे आवश्‍यक आहे. लोकांमध्ये कोरोना संसर्गाची अधिक जागृती निर्माण व्हावी यासाठी कडक लॉकडाउन पुकारण्यात आला आहे. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतर सर्व दुकाने व आस्थापने बंद ठेवण्यात आली आहेत. नागरिकांना विनाकारण रस्त्यावर फिरण्यासही प्रतिबंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसून येत आहे. पंढरपूर शहराकडे येणाऱ्या प्रमुख सातही मार्गांवर पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील लोकांना व वाहनांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. शिवाय त्यांची अँटिजेन टेस्टही केली जात आहे. चाचणीमध्ये पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांना प्राथमिक उपचारासाठी विलगीकरण कक्षात पाठवले जात आहे.

रविवारपासून सुरू झालेल्या लॉकडाउनची येथील प्रांताधिकारी सचिन ढोले व तहसीलदार सुशील बेल्हेकर यांनी शहर व तालुक्‍यातील विविध गावांना भेटी देऊन पाहणी केली. तर उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रम कदम यांनीही शहरासह विविध भागांत लावण्यात आलेल्या पोलिस बंदोबस्ताची पाहणी केली.