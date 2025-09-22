Solapur Flood: माढा तालुक्यातील राहूलनगर पूर्णपणे पुराच्या पाण्याखाली; संपर्क तुटला!

माढा : माढा तालुक्यातील सिना नदीला आलेल्या पुरामुळे तालुक्यातील राहुलनगर या गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा बसल्याने संपूर्ण गावच या पुरामुळे अडकून पडले आहे. .सीना नदीला सीना कोळेगाव धरण, चांदणी धरण, खासापुरी धरण या धरणातून सोडलेले पाणी शिवाय माढा, बार्शी, करमाळा या तालुक्यातून सीना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे नदीला मोठ्या प्रमाणावर पूर आला..सिना कोळेगाव धरण ५१९६० क्युसेकचा विसर्ग सेना नदीत सोडला आहे. यामुळे सीना नदीला महापूर आला आहे. राहुलनगरचे माजी सरपंच रोहन धुमाळ यांनी सांगितले की राहुलनगरकडे येणारे सर्व मार्ग पाण्याखाली गेल्याने राहुलनगरचा इतर जगाशी संपर्क तुटला आहे..नदीकाठी असलेल्या घरांमध्ये पाणी शिरले असून जनावरांचा चाराही वाहून गेला आहे. महसूल प्रशासनाची गाडी निमगाव बंधाऱ्यावरून पाहणी करून निघून गेली आहे. राहुलनगरला पुराच्या पाण्याचा वेढा बसल्यामुळे सुमारे राहुल नगरमधील शेकडो लोक अडकून पडले आहेत..Latur Flood: तेरणा नदीला पूर, रस्ते बंद अनेक, गावांचा संपर्क तुटला, राज्य मार्ग बंद; कोकळगाव, लिंबाळा बंधऱ्यावरून पाणी पडले.राहुलनगरला जोडणारे निमगाव- राहूलनगर, दारफळ - राहूलनगर तांदूळवाडी - राहूलनगर व जामगाव - राहूलनगर हे चारही रस्ते पुराच्या पाण्याखाली गेल्याने राहुलनगरचा संपर्क तुटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.