सोलापूर

Solapur Flood: माढा तालुक्यातील राहूलनगर पूर्णपणे पुराच्या पाण्याखाली; संपर्क तुटला!

Heavy Rainfall: माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या महापूरामुळे राहुलनगर गाव पुराच्या पाण्याने वेढले गेले आहे. गावाच्या चारही मुख्य रस्त्यांवर पाणी साचल्याने इतरत्र संपर्क तुटला आहे.
Solapur Flood

Solapur Flood

sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा : माढा तालुक्यातील सिना नदीला आलेल्या पुरामुळे तालुक्यातील राहुलनगर या गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा बसल्याने संपूर्ण गावच या पुरामुळे अडकून पडले आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
village
flood hit villages
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com