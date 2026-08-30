सोलापूर

Sangola Politics: सांगोला राजकारणात ‘बापू-आबा’च्या कानगोष्टींनी खळबळ; नव्या राजकीय समीकरणाची चर्चा जोरात

शहाजीबापू–दीपकआबा यांच्या ‘कानगोष्टीं’ने सांगोल्यात नवे राजकीय समीकरण? कार्यकर्त्यांमध्ये मनोमिलनाच्या चर्चेला उधाण
A meeting between former MLAs Shahajibapu Patil and Deepakaba Salunkhe-Patil has sparked fresh political buzz in Sangola. Are the two leaders heading towards a new political alliance?

A meeting between former MLAs Shahajibapu Patil and Deepakaba Salunkhe-Patil has sparked fresh political buzz in Sangola. Are the two leaders heading towards a new political alliance?

Sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला : विधानसभा निवडणुकीसह विविध निवडणुकांमध्ये कधी एकमेकांना साथ देणारे, तर कधी एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून राजकीय आखाड्यात उतरलेले सांगोल्याचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील आणि माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील हे दोघे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आले. कार्यक्रमस्थळी दोन्ही नेत्यांनी केलेले हस्तांदोलन, त्यानंतर झालेल्या गप्पागोष्टी आणि विशेषतः एकमेकांच्या कानात केलेली हितगुज सध्या सांगोला तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

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