Shaktipeeth Highway Protest : प्रसंगी आत्मदहन करू, पण जमीन देणार नाही! शक्तिपीठ महामार्गावरून माढ्यातील शेतकरी आक्रमक; आंदोलनाचा दिला इशारा

मोडनिंब (सोलापूर) : माढा तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांतून विरोध होऊ लागला (Shaktipeeth Highway Protest) आहे. या महामार्गात जमीन अधिग्रहित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हा मार्ग रद्द व्हावा, यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. .शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात मोडनिंब येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. रविवारी (ता. १७) खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर अरण (ता. माढा) येथे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा याप्रसंगी देण्यात आला..यावेळी अरण, बावी, सोलंकरवाडी, करकंब आदी भागातील शेतकरी उपस्थित होते. ज्या गावातून शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे या भागातील जवळपास ९० टक्के बागायत क्षेत्रावर याचा प्रभाव पडणार आहे. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत..पाइपलाइन बाधित होणार आहेत. या महामार्गाचे रेखांकन बदलून कोरडवाहू भागातून हा मार्ग नेण्यात यावा अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची शासनाकडून दखल घेण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अरण (ता. माढा) येथे महामार्ग रोको आंदोलन करण्याच्या निर्णय यावेळी घेण्यात आला..कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला म्हणून आमच्याकडे हा महामार्ग ढकलण्यात आला. शक्तिपीठ महामार्ग समस्या आणतोय. अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. प्रसंगी आम्ही आत्मदहन करू पण हा महामार्ग या भागातून जाऊ देणार नाही.-ॲड. विजय शिंदे, शेतकरी, अरण.शक्तिपीठ महामार्गात अधिग्रहित होणाऱ्या सत्तावीस हजार एकरांपैकी पंचवीस हजार एकर बागायती क्षेत्र बाधित होणार आहे. सर्व शक्तीनिशी आम्ही या महामार्गाला विरोध करणार आहोत.-राजू शेट्टी, माजी खासदार.