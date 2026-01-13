Harshvardhan Sapkal: अदानी-अंबानींसाठी शक्तिपीठचा अट्टहास: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आराेप, समृद्धी महामार्गाच्या पैशातून सरकार पाडले!

सोलापूर: राज्यात सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा अट्टहास आहे का? असा सवाल करत गडचिरोलीमधील खनिज निर्यात करण्यासाठी शक्तिपीठ करणार आहेत. यातून अदानी-अंबानी यांना फायदा करून द्यायचा आहे. त्यांच्यासाठीच हा महामार्ग करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज येथे केला..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.सोलापुरात महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचारास आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महापालिका निवडणुकीत ज्या जागा बिनविरोध झाल्या आहेत, त्याठिकाणी किमान नोटा बटण असलेले मतदान यंत्र ठेवावे, अशी मागणी करत प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, लोकशाही गुंडाळण्यासाठी पैशाचा वापर केला जात आहे. राज्यात निवडणूक काळात तीन खून झाले आहेत. निवडणूक आयोगही निपक्षपातीपणे काम करत नाही. लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले जात आहे, असल्याचा आरोप सपकाळ यांन केला. महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीचे नेते भाजपवर टीका करत आहेत. पण त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडून भाजपवर टीका करावी. या टीकेचे उत्तर भाजपने त्यांना सत्तेच्या बाहेर काढून द्यावे..मतदारांना भ्रष्ट करण्यासाठी योजनांचा वापरभाजप सुरवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती, अन्नसुरक्षा कायदा, वसतिगृह या योजनांना फुकटच्या योजना म्हणून टीका करत होते, तेच भाजप सरकार आता निवडणुकीच्या काळात लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पैसे देत आहे. मतदारांना भ्रष्ट करण्यासाठी शासकीय योजनांचा वापर होत असून आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपवर केला..स्थानिक परिस्थितीवर निर्णय...महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार कोठेच दिसत नाही, या प्रश्नावर प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, महाविकास आघाडी असली तरी आम्ही स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला आहे. आघाडी करण्याचा निर्णयही आम्ही स्थानिक नेतृत्वाकडे दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.समृद्धी महामार्गाच्या पैशातून सरकार पाडले...समृद्धी महामार्गाच्या कामात २ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला, त्यातूनच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. राज्यातील स्मार्ट सिटीच्या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे. यावर मुख्यमंत्री काही बोलत नाहीत. भाजप सरकारी जमीन हडपण्यासाठी सरकारी भूमाफिया, गुंडमाफिया तयार करत आहे. अवैध व्यवसायाच्या माध्यमातून सरकारची तिजोरी लुटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.