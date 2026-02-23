Shashikant Chavan: शशिकांत चव्हाणच्या नावाचीही विधान परिषदेसाठी चर्चा; साेलापूर जिल्ह्यात भाजप ताकदवान!

मंगळवेढा : नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेत भाजपने जोरदार कमबॅक केल्यामुळे जिल्ह्यात भाजप ताकदवान झाला. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेला भाजपचा चेहरा कोण? नवा की जुना असणार याविषयी जिल्ह्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. यात भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या रूपाने आणखीन एका नव्या नावाची भर पडली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...सोलापूरच्या विधान परिषदेच्या जागेची मुदत २०२२ ला संपली. राज्यामध्ये त्यावेळी ज्या जागेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळेला सोलापूरच्या जागेसाठी पुरेसे मतदार नसल्याच्या कारणावरून निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. त्याला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही. मात्र, नुकत्याच नगरपालिका महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यामुळे विधान परिषदेचा सदस्य होण्यासाठी आवश्यक असणारे मतदार उपलब्ध झाले. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातून अनेकांची नावे चर्चेत येऊ लागली. .त्यामध्ये राजेंद्र राऊत, प्रशांत परिचारक, राम सातपुते, दिलीप माने, राजन पाटील, अशा अनेक दिग्गज नावे सध्या चर्चेत येत असताना भाजप ग्रामीणचे अध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नावाची देखील यामध्ये भर पडली. शशिकांत चव्हाण यांचा प्रवास हा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता ते जिल्हाध्यक्ष असा झाला. पक्ष बांधणीमध्ये बूथ प्रमुख, गटप्रमुख, पन्ना प्रमुख अशा अनेक ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम केल्यामुळे ज्या पद्धतीने पक्षाने जिल्हाध्यक्ष निवडताना धक्कादायक निर्णय घेत चव्हाण यांच्या नावाला पसंती दिली. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नगरपालिका निवडणूक ही आघाडीवर होती मात्र त्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुका या पक्षीय चिन्हावर लढवल्या जातील अशी भूमिका पहिल्यांदा जाहीर केल्यामुळे त्याचे फलित जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे सर्वात जास्त नगरसेवक विजयी झाले. तोच फंडा महानगरपालिका निवडणुकीत राबवण्यात आला. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही भाजपचे पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेवर कमळ फुलले. पालकमंत्री, आमदार देवेंद्र कोठे व रोहिणी तडवळकर यांनी शशिकांत चव्हाण यांच्या कामाचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.