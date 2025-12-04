Solapur News : चुलत भावाच्या लग्नाला निघालेल्या चिक्कलगीच्या तरुणाचा भीषण अपघात; कंटेनर-दुचाकीच्या धडकेत जागीच मृत्यू!

मंगळवेढा : पंढरपूर-अथणी राष्ट्रीय महामार्गवरील जत तालुक्यातील शेगाव गावच्या हद्दीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात समोर कंटेनर व दुचाकीचा ओव्हरटेक करण्याच्या नादात समोरासमोर धडक होऊन दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. कामन्ना संगाप्पा हत्तळी (वय २५, मूळ रा. चिक्कलगी) व सचिन गणेश व्हनमाने (वय २१, रा. शेगाव, ता. जत) असे मृत तरुणांची नावे असून आज दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. .घटनेनंतर जत पोलिसांनी तात्काळ घतनास्थळी दाखल झाले. घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह जत ग्रामीण रुग्णालय येथे शवविच्छेदन करण्यासाठी दाखल केले. पोलिसांकडून व घटनास्थळी मिळालेली अधिक माहिती अशी की, कामन्ना हत्ताळी व सचिन व्हनमाने हे दोघेही कंटेनर चालक आहेत. मयत हत्ताळी याच्या चुलत भावाचे शुक्रवारी गावी लग्न असल्याने तो शेगाव येथील पेट्रोल पंपावर माल भरलेला कंटेनर लावला होता. तर हत्ताळी त्याचा मित्र व्हनमाने याला कंटेनर घेऊन चेन्नईला जाण्यास सांगून त्याला शेगावहून पेट्रोल पंपावर सोडण्यासाठी निघाला होता..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....दरम्यान, जतहून सांगोल्याच्या दिशेने एक कंटेनर निघाला होता. शेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोर दोघांचा समोरासमोर अपघात होऊन यात दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ पंचनामा करून मृतदेह जत ग्रामीण रुग्णालय येथे शवविच्छेदन करण्यासाठी दाखल केले. मात्र, रात्री उशिरा पर्यंत जत पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्याचे काम सुरू होते. अधिक तपास जत पोलिस करत आहेत. मयत कामांना हाताळे हा देखील अविवाहित असून त्याने गतवर्षी घराचे बांधकाम केले असून त्याच्या पक्षात आई-वडील विवाहित बहीण व लहान भाऊ असा परिवार आहे. अपघातीने चिक्कलगी गावावर शोककळा पसरली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.