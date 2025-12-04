सोलापूर

Solapur News : चुलत भावाच्या लग्नाला निघालेल्या चिक्कलगीच्या तरुणाचा भीषण अपघात; कंटेनर-दुचाकीच्या धडकेत जागीच मृत्यू!

Highway Accident : पंढरपूर–अथणी महामार्गावर शेगाव PHC समोर कंटेनर आणि दुचाकीच्या समोरासमोर धडकेत दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातामुळे चिक्कलगी आणि जत परिसरात शोककळा पसरली आहे.
Two youths killed in Jath bike-container collision on Pandharpur-Athani highway.

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : पंढरपूर-अथणी राष्ट्रीय महामार्गवरील जत तालुक्यातील शेगाव गावच्या हद्दीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात समोर कंटेनर व दुचाकीचा ओव्हरटेक करण्याच्या नादात समोरासमोर धडक होऊन दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. कामन्ना संगाप्पा हत्तळी (वय २५, मूळ रा. चिक्कलगी) व सचिन गणेश व्हनमाने (वय २१, रा. शेगाव, ता. जत) असे मृत तरुणांची नावे असून आज दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

