सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात शिवसेना-युवासेनेचा भ्रष्टाचाराविरोधात प्रांत कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन

मंगळवेढा शहर आणि तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमधील वाढता भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात आंदोलन.
Shiv Sena and Yuva Sena Stage Half Naked Protest in mangalwedha

Shiv Sena and Yuva Sena Stage Half Naked Protest in mangalwedha

sakal

हुकूम मुलाणी
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मंगळवेढा - शहर आणि तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमधील वाढता भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात शिवसेना व युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने प्रांत कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले.

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