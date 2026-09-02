Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात शिवसेना-युवासेनेचा भ्रष्टाचाराविरोधात प्रांत कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन

मंगळवेढा - शहर आणि तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमधील वाढता भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात शिवसेना व युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने प्रांत कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले..युवासेना शहर प्रमुख अरविंद ज्ञानेश्वर नाईकवाडी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून, आज दुसरा दिवस अर्धनग्न अवस्थेत उपोषणाला बसले आहेत. त्यामध्ये मौजे मंगळवेढा येथील गट नंबर ४३४७/३/अ मधील नगर रचना विभागाच्या संशयास्पद झोन दाखल्याची चौकशी करून फेरफार नंबर ४५३३६ ला तातडीने स्थगिती द्यावी..जन्म-मृत्यू दप्तरामध्ये बेकायदेशीर फेरफार व कागदपत्रांची छेडछाड केल्याप्रकरणी महसूल सहाय्यक शिवाजी भोसले यांना तातडीने निलंबित करावे. कार्यालयातील गोपनीय अर्ज व संवेदनशील माहिती बाहेर लीक केल्याच्या संशयावरून शिपाई नागेश महामुनी यांची तातडीने इतर तालुक्यात बदली व्हावी, जमीन प्रकरणात एकाच विषयात दोन परस्परविरोधी निकाल देऊन लोकांची फसवणूक केल्याबद्दल मंडळ अधिकारी धनंजय इंगोले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हावी.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रांत अधिकाऱ्यांनी आपल्या कायदेशीर अधिकारात 'महादेव कोळी' जात प्रमाणपत्र तात्काळ मंजूर करावे..उद्या थाळीनाद आंदोलन होणार -आजच्या अर्धनग्न आंदोलनानंतरही जर प्रांत कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या या आंदोलनाची प्रशासनाने दखल घेतली नाही, तर उद्या ३ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी थाळीनाद आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसैनिकांनी दिला. यावेळी युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख आकाश माने पंढरपूर युवा सेनेचे शहर प्रमुख घोडके तालुकाप्रमुख गणेश कुराडे शहर प्रमुख प्रतीक होडगे देवदत्त पवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.