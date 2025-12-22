Solapur Municipal Result:'साेलापूर जिल्ह्यात शिसेनेने रोखली भाजपची विजयी घोडदौड'; हॅट्ट्रिक पुसून भालकेंची नवी इनिंग..

सोलापूर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ११ पैकी ५ जागा जिंकलेल्या भाजपची विजयी घोडदौड नगरपरिषद निवडणुकीत थांबली आहे. पंढरपूर आणि मंगळवेढ्यात तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी आणि करमाळ्यात करमाळा शहर विकास आघाडीने केलेल्या उत्तुंग कामगिरीचाही थेट फटका भाजपच्या स्ट्राईक रेटवर बसला आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...जिल्ह्यातील १२ नगराध्यक्षांपैकी ४ ठिकाणी भाजपला यश मिळाले आहे. शिवसेनेला ३ ठिकाणी यश मिळाले आहे. नगरसेवकांच्या संख्येतही भाजप पहिल्या क्रमांकावर व शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा एकही आमदार विजयी झाला नाही. त्या निवडणुकीत झिरो ठरलेली शिवसेना नगरपरिषद निवडणुकीत हिरो ठरली आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा फारसा प्रभाव चालला नसल्याचे दिसले. अकलूजमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि कुर्डुवाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा नगराध्यक्ष झाला आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचा सुफडा साफ झाला असून जिल्ह्यात त्यांचे फक्त दोनच नगरसेवक विजयी झाले आहेत..जिल्ह्यातील १२ नगरपरिषदांपैकी दुधनी, सांगोला आणि कुर्डुवाडी वगळता उर्वरित सर्व ९ नगरपरिषदांमध्ये भाजपचे नगरसेवक विजयी झाले आहेत. नगराध्यक्ष निवडून आणण्यात कमी पडलेल्या भाजपने जवळपास ९ नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवकाच्या माध्यमातून एन्ट्री केली आहे. भगीरथ भालके यांचा दोन विधानसभा निवडणुकीत व विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पराभव झाला होता. तीन पराभवांची हॅट्ट्रिक पुसून भालके यांनी पंढरपूर व मंगळवेढ्याच्या राजकारणात जोरदार एन्ट्री केली आहे. भगीरथ भालके व डॉ. प्रणिता भालके यांच्यासाठी नगरपरिषदेची ही निवडणूक नवी राजकीय इनिंगच मानली जात आहे..आघाड्यांचे नगराध्यक्ष कोणासोबत जाणार?पंढरपूर व मंगळवेढ्यात तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे तर करमाळ्यात करमाळा शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष झाले आहेत. नगरपरिषदांना विकास निधी मिळविण्यासाठी, कामे करून घेण्यासाठी स्थानिक आघाड्यांचे नगरसेवक येत्या काळात कोणासोबत जाणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पैकी कोणता पक्ष कोणत्या नगराध्यक्षांना गळाला लावणार? यावर जिल्ह्याचे आगामी राजकारण अवलंबून असणार आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.मैंदर्गी नगरपरिषदेवर पहिल्यांदाच भाजपचा भगवामैंदर्गी नगरपरिषदेच्या राजकारणात १३५ वर्षांची स्थानिक गट-तटांची मक्तेदारी उद्ध्वस्त झाली आहे. पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाने नगरपरिषदेवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली. नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत भाजपच्या अंजली बाजारमठ यांनी स्थानिक गटांचे उमेदवार शिवम पोतेनवरू यांचा २४७७ मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत भाजपने २० पैकी १८ जागांवर विजय मिळवत स्थानिक गटांचे वर्चस्व मोडीत काढले. हा विजय मैंदर्गी शहराच्या राजकीय इतिहासातील मैलाचा दगड ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.