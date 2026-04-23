Solapur Municipal Corporation: सोलापूर महानगरपालिकेत प्रथमच शिवसेना, काँग्रेसला ‘नो एन्ट्री’; सात विषय समित्यांमध्ये भाजपचे ५६ तर एमआयएमचे सात सदस्य, सभापतिपदासाठी रस्सीखेच!

सोलापूर : महानगरपालिकेच्या विविध सात विषय समित्यांमध्ये एकूण ६३ सदस्य आहेत. सदस्य संख्येनुसार या समित्यांमध्ये भाजपला ५६ तर एमआयएमला ७ जागा मिळाल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेना व काँग्रेसला या विषय समित्यांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. आता समिती सभापती होण्यासाठी भाजपच्या सदस्यांमध्ये फिल्डिंग सुरू झाली आहे..महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत महिला व बालकल्याण, वैद्यकीय साहाय्य व आरोग्य समिती, स्थापत्य समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती, मंडई व उद्यान समिती, कामगार व समाजकल्याण समिती अशा सात समित्यांमध्ये प्रत्येकी नऊ याप्रमाणे ६३ सदस्यांची निवड झाली..सभागृहातील पक्षीय बलाबलानुसार प्रत्येक समितीत भाजपचे आठ आणि एमआयएमचा एक सदस्य, असा फॉर्म्युला निश्चित झाला. सभागृहातील एकूण ६३ सदस्यांना संधी मिळाली, त्यातील ५६ सदस्य भाजपचे आहेत. तर प्रत्येक समितीमध्ये एक याप्रमाणे सात समित्यांमध्ये एमआयएमने सहा सदस्यांना संधी दिली आहे. .सभागृहातील संख्याबळ कमी असल्याने शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांना एकाही समितीत स्थान मिळाले नाही. महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच या दोन्ही पक्षांना समित्यांपासून दूर राहावे लागले आहे. त्यामुळे सर्वच समित्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व राहिले आहे..भाजपमध्ये सभापतिपदासाठी रस्सीखेचमहानगरपालिकेत भाजपचे ८७ तर एमआयएमचे आठ सदस्य आहेत. चार पदाधिकारी आणि स्थायी समितीचे १६ सदस्य अशा २० सदस्यांची निवड यापूर्वीच झाली आहे. उर्वरित ६७ सदस्यांपैकी ६३ सदस्यांना या सात समित्यांमध्ये संधी मिळाली आहे. भाजपमध्ये ज्यांना संधी मिळाली नाही, त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर उघडपणे पक्षाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. एक वर्षासाठी सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी आता समितीचे सभापती होण्यासाठी रस्सीखेच सुरू झाली असून पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात झाली आहे.