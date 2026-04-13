Shahajibapu Patil: तर शिवसेनेचे ५-६ आमदार निवडून येतील: शहाजीबापू पाटील, सोलापूरमध्ये तानाजी सावंत यांना लक्ष घालायला सांगा!

पंढरपूर: उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना आमची एकच विनंती आहे, तानाजी सावंत यांनी २०१८-२०१९ मध्ये ज्या प्रमाणे सोलापूरमध्ये लक्ष घातले, तसे पुन्हा एकदा सोलापूरमध्ये लक्ष घालायला सांगा. शिवसेनेचे पाच ते सहा आमदार निवडून आले, असे आजच जाहीर करतो, अशा शब्दांत माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी सावंतांना लक्ष घालण्याची विनंती केली..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत रविवारी नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, भैरवनाथ शुगरचे अध्यक्ष अनिल सावंत, विठ्ठल कारखान्याचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांच्यासह काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी माजी आमदार शहाजीबापू पाटील बोलत होते. ''मी विठुरायाचा निष्ठावान भक्त आहे. शिवाय मी महाराष्ट्राचा वारकरी आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याबद्दल माझ्या मनात आदर आहे. मुख्यमंत्री असताना सेवक म्हणून त्याचा उपयोग केला. आषाढी वारी काळात वारकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. पिण्याचे पाणी, आरोग्य तपासणी याबरोबरच शौचालयांची चांगली व्यवस्था केली,'' असे शिंदे म्हणाले..यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर, माजी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, खासदार ज्योती वाघमारे, नगरसेवक अमोल शिंदे, संजय कोकाटे, साईनाथ अभंगराव, संतोष सुळे, शाम गोगाव यांच्यासह शिवसेनेचे नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते..ऑपरेशन टायगर एकदा केले, तेच लोकांच्या लक्षातसध्या 'ऑपरेशन टायगर'ची राज्यभर चर्चा सुरू असताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावर भाष्य केले. ''कशाला पाहिजे ऑपरेशन टायगर? एकदा केले तेच लोकांच्या लक्षात आहे. सत्ता, खुर्ची हा आपला अजेंडा नाही, तर लोकसेवा हाच आपला अजेंडा आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचे विचार जपायचे आहेत. तुम्ही लोकांची कामे करा, तुमच्या पाठीशी शिवसेना आणि मी खंबीरपणे उभा आहे. कार्यकर्ता हीच आपली संपत्ती आहे, हेच आपले वैभव आहे,'' असे ते म्हणाले..पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना टोलामहाराष्ट्राच्या तिजोरीवर राज्यातील साडेतेरा कोटी जनता व शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क आहे. त्यामुळे सरकारच्या पैशावर कोणीही अधिकार सांगू नये, असा टोला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना लगावला.