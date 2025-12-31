Solapur Politics: मशालीचा शेला घालून आले अन्‌ उमेदवार कमळाचे झाले! शिवसेना पक्षाचे जिल्हाप्रमुख वानकर व दोन्ही बंधूंचा भाजपमध्ये प्रवेश..

सोलापूर : सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनोखी राजकीय ''खेळी'' पाहायला मिळाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर यांनी मंगळवारी सकाळी गळ्यात ''मशाली''चा शेला घालून मोठ्या थाटात नॉर्थकोट केंद्रावर बंधू विठ्ठल व दत्तात्रय वानकर यांच्यासह प्रवेश केला. मात्र, प्रत्यक्ष केंद्रात गेल्यानंतर त्यांनी ''मशाल''चा शेला अलगद बाजूला सारत थेट भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरून सर्वांनाच धक्का दिला. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...वानकर बंधूंसह युवासेनाप्रमुख बालाजी चौगुले यांनीही शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा राजीनामा देत शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. एकीकडे ''एबी फॉर्म'' मिळवण्यासाठी धावपळ सुरू असताना, दुसरीकडे थेट जिल्हाप्रमुखानेच ऐनवेळी पक्षांतर केल्याने ठाकरे पक्षाच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे..कुणाला कोठून उमेदवारी?मिळालेल्या माहितीनुसार,गणेश वानकर यांना प्रभाग क्रमांक ६ मधून उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. शोभा चौगुले यांना प्रभाग क्रमांक २५ (क) मधून शिवसेनेकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे..जिल्हाप्रमुख प्रा. अजय दासरी देखील अंधारातचसर्व उमेदवारांना एबी फॉर्म देऊन झाल्यावर जिल्हाप्रमुख प्रा. अजय दासरी हे प्रभाग क्रमांक ६ बाबत पत्रकारांकडेच चौकशी करत होते. आमच्या उमेदवाराने इतर पक्षातून फॉर्म भरल्याचे खरे आहे काय, नक्की कोणत्या पक्षाकडून उमेदवारी भरली, हे त्यांनाही दुपारी ३ वाजेपर्यंत माहिती नव्हते..गळ्यात मशाल, मनात कमळ!गणेश वानकर हे त्यांचे बंधू विठ्ठल वानकर आणि दत्तात्रय वानकर व कार्यकर्त्यांसह दुपारी निवडणूक कार्यालयात पोचले होते. यावेळी त्यांच्या अंगावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा भगवा शेला आणि मशालीचे चिन्ह होते. बाहेरून पाहणाऱ्यांना ते ठाकरेंच्या शिवसेनेकडूनच अर्ज भरतील असे वाटत होते. परंतु, अर्जावर सही करताना त्यांनी भाजपचे ''कमळ'' स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले. या अनपेक्षित खेळीमुळे महाविकास आघाडीत मोठी खळबळ उडाली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.सोशल मीडियावर राजीनाम्यांचा पाऊसअर्ज भरल्यानंतर काही तासांतच गणेश वानकर आणि त्यांच्या दोन्ही बंधूंनी आपले राजीनामे सोशल मीडियावर व्हायरल केले. त्यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाला कायमचा ''जय महाराष्ट्र'' करत असल्याचे जाहीर केले. केवळ वानकरच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत युवा सेना प्रमुख बालाजी चौगुले यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.