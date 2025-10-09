ShivSena Movement:'शिवसेनेचे सरकारविरोधात हंबरडा आंदोलन'; शिवसैनिकांच्या घोषणांनी परिसर दणाणला; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर उपरोधिक टीका

सोलापूर : महापुरामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले असतानाही सध्याचे सरकार मात्र शांतच आहे. याविरोधात शिवसेना ठाकरे पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हंबरडा आंदोलन करण्यात आले. शिवसैनिकांनी, महिलांनी सरकारविरोधात घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला होता. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्हाप्रमुख अजय दासरी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मुख्यमंत्र्यांना कुंभकर्णाची तर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी झोपेचे सोंग घेतल्याचे पथनाट्य सादर करत उपरोधिक टीका करण्यात आली..सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ तत्काळ जाहीर न केल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरेल आणि मंत्र्यांना सोलापूरच्या भूमीवर फिरू देणार नाही, असा इशारा दासरी यांनी यावेळी दिला. यावेळी शिवसेना ठाकरे पक्षातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत ही दया नव्हे तर शासनाची जबाबदारी आहे..जिल्ह्याचा प्रत्येक नागरिक आमच्या पाठीशी आहे, आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहील, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी उपनेत्या अस्मिता गायकवाड, संतोष पाटील, प्रताप चव्हाण, दत्ता गणेशकर, लक्ष्मण जाधव, महेश धाराशिवकर, नाना मोरे, शशिकांत बिराजदार यांच्यासह पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.निवेदनातील मागण्याशेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजारांची आर्थिक मदत त्वरित द्यावी.प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे.पीकविमा योजनेची नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.घर, जनावरे, गोठे आणि वस्तीचे नुकसान भरपाईसाठी तातडीने आर्थिक मदत द्यावी.जिल्हा ‘आपत्तीग्रस्त’ घोषित करून विशेष निधी वाटप करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.