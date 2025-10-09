सोलापूर

ShivSena Movement:'शिवसेनेचे सरकारविरोधात हंबरडा आंदोलन'; शिवसैनिकांच्या घोषणांनी परिसर दणाणला; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर उपरोधिक टीका

Political Heat in Town: सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ तत्काळ जाहीर न केल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरेल आणि मंत्र्यांना सोलापूरच्या भूमीवर फिरू देणार नाही, असा इशारा दासरी यांनी यावेळी दिला. यावेळी शिवसेना ठाकरे पक्षातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
सोलापूर : महापुरामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले असतानाही सध्याचे सरकार मात्र शांतच आहे. याविरोधात शिवसेना ठाकरे पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हंबरडा आंदोलन करण्यात आले. शिवसैनिकांनी, महिलांनी सरकारविरोधात घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला होता.

