Jyoti Waghmare Story : आंबेडकरी चळवळ ते राज्यसभा खासदार! विडी कामगार मातेची सुकन्या कशी बनली राजकारणातील 'फायरब्रँड' नेत्या? वाचा डॉ. ज्योती वाघमारे यांची कहाणी

सोलापूर : सोलापूरमध्ये अत्यंत सामान्य कुटुंबात वाढलेल्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे या गेल्या अडीच दशकांपासून आंबेडकरी चळवळ, सामाजिक प्रश्न आणि राजकीय चर्चेत सक्रिय (Jyoti Waghmare biography Solapur) राहिल्या. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे हे दलित पँथर चळवळीशी जोडलेले कार्यकर्ते होते. आई विडी कारखान्यात काम करत तर वडील हॉटेलमध्ये वेटर आणि बांधकाम मजूर. या पार्श्वभूमीतूनच ज्योती यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास सुरू झाला..शिक्षणात त्यांनी सातत्याने उल्लेखनीय यश मिळवले. दहावीत ८४ टक्के गुण मिळवल्यानंतर बारावीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये पुणे विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला. पुढे इंग्रजी साहित्यात पीएच.डी. प्राप्त करत प्राध्यापिका म्हणून १० वर्षे कार्यरत राहिल्या. वालचंद महाविद्यालयात अध्यापन करताना सामाजिक विषयांवरील व्याख्याने आणि सार्वजनिक कार्यातून त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली..विद्यार्थिदशेपासूनच त्या आंबेडकरी चळवळीशी जोडल्या गेल्या. मानवी हक्क अभियान, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ यांसारख्या मंचांमधून वंचित घटकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी काम केले. काही काळ स्थानिक वृत्तवाहिनीमध्ये निवेदिका म्हणूनही त्यांनी काम केले. नंतर राजकीय क्षेत्रात त्यांचा प्रवास काँग्रेसमधून सुरू झाला. २०१४ मध्ये त्या महिला काँग्रेसच्या सोलापूर शहराध्यक्षपदी कार्यरत होत्या..Jyoti Waghmare Success Story : आमची ज्योती आता खासदार होणार! प्रा. ज्योती वाघमारे यांच्या आई-वडिलांनी दाटलेल्या कंठाने व्यक्त केल्या भावना .पुढे २०२३ मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या म्हणून काम पाहू लागल्या. परखड वक्तृत्व, अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक मांडणीतून शिवसेनेच्या प्रमुख प्रवक्त्यांपैकी एक म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. आंबेडकरी विचारांच्या भक्कम आधारावर शिवसेनेचे हिंदुत्व मांडणारा आक्रमक चेहरा हा प्रा. ज्योती यांचा प्रवास संघर्षमय आहे..सामाजिक चळवळ, अध्यापन आणि राजकीय क्षेत्रातील या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यांचे नाव राज्यसभेसाठी निश्चित झाले आहे. झोपडीतील संघर्षाची ही ''ज्योत'' आता संसदेच्या सभागृहात लोकशाहीचा तत्त्वांचा प्रकाश पसरविण्यासाठी सज्ज झाली आहे! ''भाकरीसाठीचा संघर्ष काय असतो आणि भुकेचे चटके कसे असतात, हे मी जवळून पाहिले आहे,''.Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.असे सांगताना आजही प्रा. वाघमारे यांच्या डोळ्यांत पाणी येते. ही उमेदवारी माझी नाही, तर जिजाऊंच्या हातातील तलवारीची, सावित्रीमाईंच्या पाटीची आणि बाबासाहेबांच्या लेखणीची आहे. ज्या हातांनी भाकरीसाठी कष्ट उपसले, तेच हात आता संसदेत जनसामान्यांचे प्रश्न मांडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..