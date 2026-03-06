सोलापूर

Jyoti Waghmare Story : आंबेडकरी चळवळ ते राज्यसभा खासदार! विडी कामगार मातेची सुकन्या कशी बनली राजकारणातील 'फायरब्रँड' नेत्या? वाचा डॉ. ज्योती वाघमारे यांची कहाणी

Prof Jyoti Waghmare Ambedkarite activist : सोलापूरमधील अत्यंत सामान्य कुटुंबातून शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी संघर्षातून यशाचा प्रवास केला.
Jyoti Waghmare biography Solapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : सोलापूरमध्ये अत्यंत सामान्य कुटुंबात वाढलेल्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे या गेल्या अडीच दशकांपासून आंबेडकरी चळवळ, सामाजिक प्रश्न आणि राजकीय चर्चेत सक्रिय (Jyoti Waghmare biography Solapur) राहिल्या. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे हे दलित पँथर चळवळीशी जोडलेले कार्यकर्ते होते. आई विडी कारखान्यात काम करत तर वडील हॉटेलमध्ये वेटर आणि बांधकाम मजूर. या पार्श्वभूमीतूनच ज्योती यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास सुरू झाला.

professor
Eknath Shinde
Babasaheb Ambedkar
shivsena
Solapur

