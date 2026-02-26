सोलापूर

Solapur News: शिवसेना पदाधिकाऱ्याने फोडली चारचाकी; साेलापूरातील बेगम पेठ पोलिस चौकीजवळील घटना; बाप-लेकाविरुद्ध गुन्हा दाखल!

Law and order issue in Begum Peth Solapur: शिवसेना पदाधिकाऱ्याचा रागाचा उद्रेक; बेगम पेठेत चारचाकीची तोडफोड
Police investigation underway near Begum Peth police chowki after four-wheeler vandalism incident.

Police investigation underway near Begum Peth police chowki after four-wheeler vandalism incident.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शिवसेनेचे अल्पसंख्याक विभागाचे पदाधिकारी मुस्ताक महेबूब शेख आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध जेलरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. बुधवारी (ता. २५) मुस्ताक शेख यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर चारचाकी (एमएच १३, ईएस ८८८६) लावण्यात आली होती. त्या गाडीच्या काचा त्याने फोडल्या.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
crime
political
district
Law and Order
Solapur

Related Stories

No stories found.