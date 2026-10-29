Karmala News: विहाळच्या शिवगिरी ॲग्रो शुगरला ग्रामपंचायतीचा दणका; १४ लाख ९३ हजारांची थकबाकी, जप्तीचा इशारा

-आण्णा काळे करमाळा : विहाळ (ता. करमाळा) येथील शिवगिरी ॲग्रो शुगर वर्क्स प्रा. लि (पूर्वीचे नाव भैरवनाथ शुगर विहाळ)या साखर कारखान्याने ग्रामपंचायतीचा १४ लाख ९३ हजार ५५९ रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला आहे. वारंवार मागणी करूनही कराचा भरणा न झाल्याने विहाळ ग्रामपंचायतीने कारखान्याला अंतिम जप्ती नोटीस बजावली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.यापुर्वी या कारखान्याचे अध्यक्ष माजी मंञी तानाजी सावंत होते.माञ गेली काही वर्षांपासून या कारखान्याचे अध्यक्ष कालिदास सावंत असुन कारखान्याचे नाव भैरवनाथ शुगर हे बदलुन शिवगिरी ऑग्रो शुगर असे करण्यात आले आहे. या कारखान्याच्या व्यवस्थापनात माजी मंञी तानाजी सावंत यांचा काही संबंध नसल्याचे कारखान्याचे कामगार व परिसरातील लोक सांगत आहेत..ग्रामपंचायतीच्या माहितीनुसार, कारखान्याच्या मिळकत क्रमांक ६८० वरील १३ लाख ५० हजार ६३४ रुपये, तर कामगार वसाहतीच्या मिळकत क्रमांक ६८१ वरील एक लाख ४२ हजार ९२५ रुपये, अशी एकूण १४ लाख ९३ हजार ५५९ रुपयांची थकबाकी आहे. सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांतील हा कर थकीत आहे..ग्रामपंचायतीने ३० जून २०२६ रोजी कर मागणी बिले, तर ४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२९ (२) अन्वये मागणी हुकूमनामा बजावला होता. मात्र, त्यानंतरही कराचा भरणा न झाल्याने ग्रामपंचायतीने ठराव क्रमांक ३७ मंजूर करून गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती करमाळा यांची पूर्वपरवानगी घेतली. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी अंतिम जप्ती नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण थकबाकी भरली नाही, तर कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून वसुली करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामपंचायतीने दिला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.करवसुलीसाठी कठोर भूमिकाग्रामपंचायतीच्या सरपंच पूजा मोहन मरकड यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी मालमत्ता कर हा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. मोठ्या उद्योगांकडून वेळेत कर भरला न गेल्यास गावाच्या विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे नियमानुसार आणि वरिष्ठांच्या परवानगीने ही कारवाई करण्यात आली असून, ग्रामस्थांच्या हितासाठी ग्रामपंचायत कठोर भूमिका घेणार आहे. या कारवाईची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, करमाळ्याचे तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.