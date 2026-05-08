Mangalwedha fire Accident: मध्यरात्री भीषण आग; जिजामाता कृषी केंद्र जळून खाक, कोट्यवधींचे नुकसान, मंगळवेढ्यात खळबळ!

मंगळवेढा: खरीप हंगामाच्या तोंडावर जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर यांच्या खोमनाळ नाका परिसरातील जिजामाता कृषी केंद्र हे खते बी-बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानास मध्यरात्री लागलेल्या आगीत जळून खाक झाले. असून यामध्ये त्यांचे कोट्यावधीचे आर्थिक नुकसान झाले. आगीच्या कारणाचा शोध घेण्याची मागणी आता पुढे येऊ लागली.. जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर यांनी मोठ्या कष्टातून सुरुवातीला मुरलीधर चौकातील दहा बाय दहाच्या जागेत खते व बी- बियाणाचे दुकान सुरू केले चांगल्या सेवेमुळे या व्यवसायात वाढ होऊन खोमनाळ नाका परिसरामध्ये अद्ययावत दुकान बांधले. परंतु शेतकऱ्यांना सर्व साहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या दुकानाची उभारणी केली. आणि हेच दुकान काल रात्री लागलेल्या आगीच्या भक्षस्थानी सापडले. काल नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून खांडेकर हे त्यांच्या हिवरगाव गावी गेले. .रात्री साडे अकराच्या दरम्यान या परिसरातील दुकानातून आगीचे लोट येऊ लागले. या परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरडा करून लगतच्या रहिवाशांना सतर्क केले. खोमनाळ नाका परिसरात व्यापारी गाळ्यातील अन्य दुकानदाराला बोलावून त्या दुकानात असलेले साहित्य रस्त्यावर काढून टाकले. तोपर्यंत जिजामाता कृषी केंद्र आगीच्या भक्षस्थानी सापडले. नगरपालिकेचे अग्निशामक घटनास्थळी दाखल झाले परंतु आगीचे लोट प्रचंड असल्यामुळे पंढरपूर व सांगोला इथल्या अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले. उन्हाळ्याचे दिवस आणि भीषण आग यामुळे रस्त्या जवळून जाताना देखील आगीच्या झळा सोसावे लागल्या. मध्यरात्री ही आग आटोक्यात आली. .मात्र तोपर्यंत दुकानातील विविध कंपन्यातील नामांकित खते बियाणे औषधे व खरीप हंगामाच्या तोंडावर उपलब्ध केलेले कृषी साहित्य या आगीच्या भक्षस्थानी सापडले.शहरांमध्ये उद्योग व्यवसाय वाढीत बेरोजगारांना रोजगार व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला आवश्यकतेप्रमाणे खते बियाणे उपलब्ध होऊ लागले असतानाच हे दुकान आगीच्या भक्षस्थानी सापडल्यामुळे दुकानाच्या सुरक्षितेचा प्रश्न समोर आला. दोन वर्षांपूर्वी खटावकर मॉल देखील आगीच्या खाक झाले. .या दुर्दैवी घटनेनंतर ते दोन व्यावसायिक त्यातून सावरले नाहीत अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा मंगळवेढ्यात तरुण उद्योजकाला त्याच्या व्यवसायावर आगीने विरझन घातले. तालुक्यामध्ये एखाद्या मोठ्या आगीची घटना घडल्यावर अध्यायावत अग्निशामक यंत्रणा उपलब्ध नाही कायम शेजारच्या अग्निशामक यंत्रणांना बोलवावे लागते त्यांना येण्यास विलंब झाल्यास आग उग्ररूप धारण करते त्यावेळी ती आग आटोक्यात आणण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागते परंतु शहरालगत असलेल्या सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांनी स्वतःची अग्निशामक यंत्रणा उपलब्ध केली तर भविष्यात अशा मोठ्या घटनेवर तात्काळ नियंत्रण मिळवणे शक्य होते परंतु या दृष्टीने कारखान्याने देखील यामध्ये पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.