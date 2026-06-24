सोलापूर

Solapur Crime: मोहोळ शहरात खळबळ! नगरसेवकाच्या घरझडतीत कोरे चेक आणि स्टॅम्प आढळले, अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल

Lakhan Koli illegal lending allegations: अवैध सावकारीच्या तक्रारीनंतर नगरसेवक लखन कोळी यांच्या घरावर धाड; कोरे चेक, स्टॅम्प जप्त होऊन गुन्हा दाखल, मोहोळमध्ये खळबळ
Mohol Councillor Under Scanner as Probe Uncovers Alleged Money Lending Network

Mohol Councillor Under Scanner as Probe Uncovers Alleged Money Lending Network

Esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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-राजकुमार शहा

मोहोळ: अवैध रित्या सावकारी करत असल्याचे आढळून आल्या मुळे मोहोळचे नगरसेवक लखन कोळी यांच्या विरुद्ध मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, यामुळे शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

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