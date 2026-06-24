Solapur Crime: मोहोळ शहरात खळबळ! नगरसेवकाच्या घरझडतीत कोरे चेक आणि स्टॅम्प आढळले, अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल

-राजकुमार शहामोहोळ: अवैध रित्या सावकारी करत असल्याचे आढळून आल्या मुळे मोहोळचे नगरसेवक लखन कोळी यांच्या विरुद्ध मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, यामुळे शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मोहोळ पोलीस व सहायक निबंधक सहकारी संस्था मोहोळ यांच्या कडुन मिळालेल्या माहिती नुसार, या विषयीची तक्रार कोन्हेरी येथील अण्णासाहेब विष्णू शेटे, विशाल आण्णासाहेब शेटे,व सुवर्णा शेटे यांनी तक्रार दाखल केली होती..त्या नुसार शेटे कुटुंबीयांनी लखन कोळी यांच्या कडून 4 लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. शेटे यांच्या म्हणण्या नुसार त्यांनी ती सर्व रक्कम परत केली. मात्र 15 टक्के प्रमाणे व्याजाने 8 लाख रुपये तुमच्याकडे शिल्लक राहतात ते दिल्या शिवाय तुमची बुलेट व मारुती गाडी परत देणार नाही असे सांगितले. .यामुळे शेटे कुटुंबीयांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रार केली होती.त्या तक्रारीची शहानिशा करून त्यांचे जाबजबाव घेऊन ता 23 जून रोजी जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड आणि मोहोळचे सहायक निबंधक सुमित कवडे यांच्या मार्गदर्शना खाली पथक प्रमुख एस.टी.शिंदे, के.बी.जमादार, डी . एस.साळुंके, संदीप शेंद्रे,हे पथक नगरसेवक लखन कोळी यांच्या घरी गेले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सर्व झाडा झडती घेऊन तेथे तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी लखन कोळी यांच्या घरात अनेक व्यक्तींचे सह्या असलेले कोरे चेक, त्याच बरोबर शंभर रुपयाचे काही स्टॅम्प आढळून आले . त्यामुळे लखन कोळी यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमा नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या घटनेने मोहोळ शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.