Solapur Crime: वडिलाकडून मुलाचा निर्घृण खून; जुन्या रागातून कृत्य, माढा तालुक्यातील घटना, लोखंडी मेकने डोक्यावर वार!

टेंभुर्णी: माढा तालुक्यातील रुई येथे पूर्वी झालेल्या मारहाणीचा राग मनात धरून व फोनवरून झालेल्या वादाच्या कारणावरून वडिलाने मुलावर लोखंडी मेकने वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २७) रात्री साडेअकराच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलिसांनी संशयित आरोपी वडिलाला ताब्यात घेतले आहे..विश्वजित ऊर्फ पिलो राजेंद्र पतंगे (वय २५, रा. रुई, ता. माढा) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याची आई राजश्री राजेंद्र पतंगे (वय ४२) यांनी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संशयित आरोपी राजेंद्र भानुदास पतंगे (वय ६०) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तथा परिविक्षाधीन आयपीएस राहुल आत्राम यांना रुई गावातील विश्वजित पतंगे हा त्याच्या घरात मृतावस्थेत आढळल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तपासात मृत तरुणाच्या डोके व तोंडावर गंभीर मारहाणीच्या जखमा आढळून आल्या..तपासात समोर आले की, यापूर्वी मुलाने वडिलांना मारहाण केली होती. तसेच शुक्रवारी दुपारी शेताला पाणी देण्याच्या कारणावरून फोनवरून दोघांमध्ये शिवीगाळ झाली होती. याच रागातून वडिलाने मुलावर म्हशीच्या लोखंडी मेकने डोके व तोंडावर वार करून खून केल्याचे निष्पन्न झाले..या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तपास प्रभारी पोलिस अधिकारी तथा सहायक पोलिस अधीक्षक राहुल आत्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.