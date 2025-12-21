धक्कादायक घटना! 'मुलाकडूनच वडिलांचा डोक्यात दगड घालून खून'; मंगळवेढा तालुक्यातील घटना, भलतचं सत्य आलं समाेर..

मंगळवेढा : घरगुती कारणाचा राग मनात धरून मुलानेच वडिलाचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना मंगळवेढा तालुक्यातील डोणज येथे घडली. मात्र, या प्रकरणात मुलाने वडिलाचा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा बनाव केला. परंतु पोलिसांनी काही क्षणात या घटनेचा तपास लावत मुलास ताब्यात घेतले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.महादेव कुसाप्पा पुजारी (वय ७०) हे जमिनीची वाटणी करू देत नाहीत व जनावरे पिकांत गेल्याच्या कारणाने भांडण करतात, घरात पुरेसे पाणी भरू देत नाहीत याचा राग मुलगा काशिनाथ महादेव पुजारी (वय ४०) याच्या मनात होता. वेळा अमावास्या निमित्त काल (शुक्रवारी) शेतात पूजा करून वडील महादेव हे सायंकाळी पाच ते रात्री साडेसातच्या दरम्यान गावातील अशोक मलगोंडे यांच्या पडीक शेतातून जात होते..तेथे दबा धरून बसलेल्या मुलाने पाठीमागून त्यांच्या डोक्यात दगड घातला. यात महादेव यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, आजोबा घरी परत का आले नाहीत, म्हणून नातेवाइकांनी शोध घेतला असता, ते मृतावस्थेत आढळून आले. या घटनेनंतर ़डीवायएसपी डॉ. बसवराज शिवपूजे, पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, उपनिरीक्षक नागेश बनकर हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले..अन् मुलाने दिली खुनाची कबुलीया प्रकरणात आपल्या वडिलाचा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे मुलगा काशिनाथने सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ वन्य विभागाला घटनास्थळी पाचारण केले. मात्र, पोलिसांनी मृतदेहाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्या वेळेला वेगळाच संशय जाणवला. शेजारच्या काही अंतरावरील दगड उपसल्याचे लक्षात आले. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...खुनाचा संशय वाटल्याने तत्काळ तपासाची सूत्रे फिरवत मुलाची कसून चौकशी केला असता, अखेर त्याने घरगुती कारण सांगत वडिलाचा खून केल्याची कबुली दिली. त्याला पोलिसांनी तत्काळ ताब्यात घेतले. शनिवारी (ता. २०) मंगळवेढा न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने मुलाला २६ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.