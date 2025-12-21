सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'मुलाकडूनच वडिलांचा डोक्यात दगड घालून खून'; मंगळवेढा तालुक्यातील घटना, भलतचं सत्य आलं समाेर..

Shocking patricide case in Mangalwedha taluka: घरगुती वादातून मुलाकडून वडिलांचा खून; पोलिसांनी केला तपास
Truth Revealed in Mangalwedha Patricide Case

Truth Revealed in Mangalwedha Patricide Case

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवेढा : घरगुती कारणाचा राग मनात धरून मुलानेच वडिलाचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना मंगळवेढा तालुक्यातील डोणज येथे घडली. मात्र, या प्रकरणात मुलाने वडिलाचा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा बनाव केला. परंतु पोलिसांनी काही क्षणात या घटनेचा तपास लावत मुलास ताब्यात घेतले.

Loading content, please wait...
crime
attack
mangalwedha
murder case
district
father and son
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com