Vagdari ZP Election : बालेकिल्ल्यात भाजपचा धक्कादायक पराभव! बंडखोरी, अंतर्गत मतभेदांचा फटका; धनुष्यबाणाने केली कमळावर मात

सोन्याबापू शिरगापुरेवागदरी - भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वागदरी जिल्हा परिषद गटात भाजपचा दारुण पराभव झाल्याने मतदार व कार्यकर्त्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. गटात भाजपचे निश्चित मतदार असतानाही पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला असून, आत्मचिंतनाची वेळ भाजपच्या स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांवर आली आहे..निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच या गटात उमेदवारीसाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य व विरोधी पक्षनेते आनंद तानवडे आणि आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे समर्थक, एस. एस. शेळके प्रशालेचे चेअरमन बसवराज शेळके यांच्यात रस्सीखेच सुरू होती. दोघांनाही भाजपकडूनच उमेदवारी हवी होती.मात्र तिसऱ्या अपत्याच्या कारणावरून आनंद तानवडे यांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यांनी आपल्या चुलत भावाला उमेदवारी देण्याची मागणी केली; परंतु आमदार कल्याणशेट्टी यांनी ती नाकारत बसवराज शेळके यांच्या पत्नी राजश्री शेळके यांना उमेदवारी जाहीर केली..यानंतर नाराज झालेल्या आनंद तानवडेंनी माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे ही लढत भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी प्रतिष्ठेची बनली. आमदार कल्याणशेट्टी यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची, तर तानवडे यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढत मानली जात होती.तानवडे घराण्याचा या गटात मोठा प्रभाव आहे. जिल्हा परिषद सदस्य असताना आनंद तानवडे यांनी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केली होती. सर्वाधिक निधी खेचून आणत गावागावांत कामे केल्याचा फायदा त्यांना झाला. जुन्या- नव्या कार्यकर्त्यांना एकत्र करत त्यांनी नियोजनबद्ध प्रचार केला. भाजपतील नाराज कार्यकर्त्यांनीही यंदा पक्षाऐवजी व्यक्तीला मत दिल्याचे दिसून आले..भाजपकडूनही शिस्तबद्ध प्रचार करण्यात आला. आमदार कल्याणशेट्टी यांनी शिरवळ व वागदरी येथे जाहीर सभा घेतल्या, तर राजश्री शेळके यांनी घरपोच प्रचार केला. मात्र भाजपमधील अंतर्गत मतभेद, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी तुटलेला संपर्क, नवीन व जुन्या कार्यकर्त्यांमधील दुरावा याचा फटका पक्षाला बसल्याचे बोलले जात आहे. काही कार्यकर्त्यांनी उघडपणे 'धनुष्यबाण' हाती घेतल्याचेही चित्र होते.तीन वेळा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव, स्थानिक संपर्क आणि कार्यकर्त्यांची एकजूट याच्या जोरावर शिवसेनेचे उमेदवार प्रवीण तानवडे यांनी वागदरी गटात मुसंडी मारली. अक्कलकोट तालुक्यात प्रथमच 'कमळ' विरुद्ध 'धनुष्यबाण' अशी लढत झाली आणि मतदारांनी धनुष्यबाणाची निवड केली..भाजपसाठी आत्मपरीक्षणाची वेळवागदरी गटातील पराभवानंतर भाजपमधील अंतर्गत मतभेद, नाराज कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि ज्येष्ठ-नवीन कार्यकर्त्यांतील दुरावा यावर चर्चा सुरू झाली आहे. बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या गटात पराभव झाल्याने भाजपला संघटनबांधणी व संपर्क वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..