धक्कादायक घटना! 'पित्यानेच रेल्वेखाली ढकलल्याने सहा वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू'; कुर्डुवाडी रेल्वे स्थानकावरील घटना

कुर्डुवाडी : स्वतःच्या सहा वर्षीय मुलीला पित्यानेच धावत्या रेल्वे गाडीखाली ढकलून दिल्याने मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. मुलीला ढकलून पित्याने रेल्वे गाडी खाली जाण्याचा प्रयत्न केल्याने तो गंभीर जखमी झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) संध्याकाळी पावणे आठच्या सुमारास कुर्डुवाडी रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक २ वर घडली. शिवानी उमेश चव्हाण (रा, तालमोड तांडा, ता. उमरगा, जि. धाराशिव) असे मयत मुलीचे नाव आहे. उमेश विश्वनाथ चव्हाण (वय ३०) असे त्या जखमी वडिलाचे नाव आहे. रेल्वे सुरक्षा बलाचे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश तुळशीदास राऊत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कुर्डुवाडी रेल्वे पोलिस ठाण्यात वडील उमेश चव्हाण याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी एक रेल्वे मालगाडी अप दिशेने निघाली होती. सदर वेळी फलाट क्रमांक २ वर उभ्या असलेल्या उमेश चव्हाण याने अज्ञात कारणास्तव त्याची मुलगी शिवानी हिला या मालगाडी खाली ढकलले व स्वतः मालगाडी खाली जाण्याचा प्रयत्न केला. मुलीच्या डोक्याला लागले व तोही गंभीर जखमी झाला. रेल्वे सुरक्षा बलाच्या कर्मचाऱ्याने व रेल्वे स्टेशन मास्तरने तत्काळ रेल्वे डॉक्टरांना बोलावले. डॉक्टरांनी तपासून मुलीला मृत घोषित केले. गंभीर जखमी वडिलावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.