सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'पित्यानेच रेल्वेखाली ढकलल्याने सहा वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू'; कुर्डुवाडी रेल्वे स्थानकावरील घटना

Tragedy in Solapur: संध्याकाळी एक रेल्वे मालगाडी अप दिशेने निघाली होती. सदर वेळी फलाट क्रमांक २ वर उभ्या असलेल्या उमेश चव्हाण याने अज्ञात कारणास्तव त्याची मुलगी शिवानी हिला या मालगाडी खाली ढकलले व स्वतः मालगाडी खाली जाण्याचा प्रयत्न केला.
Tragedy at Kurduwadi Railway Station – Father pushes 6-year-old daughter under train, dies instantly.

Tragedy at Kurduwadi Railway Station – Father pushes 6-year-old daughter under train, dies instantly.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुर्डुवाडी : स्वतःच्या सहा वर्षीय मुलीला पित्यानेच धावत्या रेल्वे गाडीखाली ढकलून दिल्याने मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. मुलीला ढकलून पित्याने रेल्वे गाडी खाली जाण्याचा प्रयत्न केल्याने तो गंभीर जखमी झाला.

Loading content, please wait...
crime
railway
kurduwadi
district
Daughter-in-law
Railway Department
father in law
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com