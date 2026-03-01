Solapur News: पत्नीला उचलून आपटल्याने गर्भपात; साेलापूरातील मन हेलवणारी घटना, चारचाकी गाडी अन् पैशासाठी नेमकं काय घडलं!

सोलापूर: चारचाकी गाडीसाठी माहेरहून पैसे न आणल्याने पतीने तीन महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीच्या पोटावर लाथा मारल्या, तिला उचलून जमिनीवर आपटल्याने रक्तस्राव होऊन गर्भपात झाला. मंगळवारी (ता. २४) हब्बू वस्तीत ही घटना घडली. याप्रकरणी पतीसह पाचजणांविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...पती दादा फडतरे, सासू यल्लव्वा फडतरे, सासरा मगर फडतरे, दीर किशोर फडतरे (सर्व रा. परमेश्वरपिंपरी, ता. मोहोळ) व एका अनोळखी महिलेवर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी विवाहितेची आई सारिका अंबादास वाघमारे (वय ३७, रा. डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलजवळ, पिंपरी चिंचवड, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे..सारिका वाघमारे यांची मुलगी साक्षी हिचा चार फेब्रुवारी २०२४ रोजी दादा फडतरे याच्याशी विवाह झाला. लग्नानंतर दोन महिन्यांपासून संशयितांनी लग्नात मानपान केला नाही, हुंडा दिला नाही व सोन्याचे डोरलेही घातले नाही, असा टोमणा मारायला सुरुवात केली. पती दादा याने चारचाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरहून पैसे आण म्हणून तगादा लावला. त्यासाठी तिचा छळ करू लागला. साक्षी ही तीन महिन्यांची गर्भवती होती. तरीही माहेरहून पैसे आणली नाही म्हणून तिच्या केसाला धरून मारहाण केली. तिच्या पोटावर लाथा मारून तिला उचलून जमिनीवर आपटले. त्यामुळे रक्तस्राव होऊन तिचा गर्भपात झाला. याप्रकरणी पोलिस तपास करीत आहेत..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.अनोळखी महिलेची दमदाटीएका अनोळखी महिलेने साक्षी फडतरे हिला कॉल केला. तिने दादा फडतरे हा माझा नवरा आहे, तू कशी काय त्याच्यासोबत राहते, असा जाब विचारला. तसेच मी त्यांची खरी पत्नी आहे, असे सांगून तिला शिवीगाळ व दमदाटी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.