साेलापुरातील धक्कादायक प्रकार! 'वॉर्डाच्या दारासमोरच प्रसूती'; परिचारिकांचे दुर्लक्ष, मृत बाळ झेलले हातावर ..

Negligence Shock in Solapur: अखेर सोनालीचे पती व बहिणीने त्याच स्थितीत हाताला धरून ऑपरेशन थिएटरकडे पायी नेण्यास सुरवात केली. वार्डाच्या बाहेर पडल्यानंतर गेटजवळ जाताच सोनाली यांची प्रसूती होऊन बाळ खाली आले. तेवढ्यात नीलेश यांच्या बहिणीने तत्काळ बाळ हातावर झेलले.
Negligence shock in Solapur hospital — woman delivers baby at ward door; newborn dies in mother’s hands.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: गर्भवतीस कळा आल्यानंतरही डॉक्टर व परिचारिकांनी दुर्लक्ष केले. नातेवाईक त्या गर्भवतीस ऑपरेशन थिएटर मध्ये चालत नेत असताना वॉर्डाच्या दारातच तिची प्रसूती झाल्याचा धक्कादायक प्रकार येथील विमा रुग्णालयात घडला. पोटातच मृत झालेले बाळ महिलेच्या बहिणीने हातावर झेलले. या प्रकरणाची जिल्हा शल्य चिकित्सक चौकशी करणार आहेत.

