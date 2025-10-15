साेलापुरातील धक्कादायक प्रकार! 'वॉर्डाच्या दारासमोरच प्रसूती'; परिचारिकांचे दुर्लक्ष, मृत बाळ झेलले हातावर ..

सोलापूर: गर्भवतीस कळा आल्यानंतरही डॉक्टर व परिचारिकांनी दुर्लक्ष केले. नातेवाईक त्या गर्भवतीस ऑपरेशन थिएटर मध्ये चालत नेत असताना वॉर्डाच्या दारातच तिची प्रसूती झाल्याचा धक्कादायक प्रकार येथील विमा रुग्णालयात घडला. पोटातच मृत झालेले बाळ महिलेच्या बहिणीने हातावर झेलले. या प्रकरणाची जिल्हा शल्य चिकित्सक चौकशी करणार आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या बाबत माहिती अशी की, सावळेश्वर (ता. मोहोळ) येथील नीलेश सुरवसे यांची पत्नी सोनाली सुरवसे (वय २३) या गर्भवती होत्या. त्यांची नियमित तपासणी विमा रुग्णालयात सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी त्यांची तपासणी केली असता बाळाची ठोके बंद झाल्याचे सोनोग्राफीत दिसून आल्याचा रिपोर्ट डॉक्टरांनी दिला होता. त्यानंतर सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी त्यांना विमा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर सोनाली सुरवसे यांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. सुरवातीला तेव्हा सामान्य वार्डात दाखल करण्यात आले होते..असह्य वेदना होत असल्याने सोनाली यांचे पती नीलेश व त्यांच्या बहिणीने डॉक्टरांना सोनाली यांना प्रसूतिगृहात नेण्याची विनंती केली. तसेच तातडीचे उपचार सुरू करण्याची विनंती केली. अनेक वेळा सांगूनही त्यांच्याकडे कोणीही डॉक्टर व परिचारिका फिरकली नाही..अखेर सोनालीचे पती व बहिणीने त्याच स्थितीत हाताला धरून ऑपरेशन थिएटरकडे पायी नेण्यास सुरवात केली. वार्डाच्या बाहेर पडल्यानंतर गेटजवळ जाताच सोनाली यांची प्रसूती होऊन बाळ खाली आले. तेवढ्यात नीलेश यांच्या बहिणीने तत्काळ बाळ हातावर झेलले. तेव्हा सर्व डॉक्टर व परिचारिका धावून आले. त्यानंतर सोनाली यांना स्ट्रेचर आणून ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेऊन बाळाची नाळ कापली व पुढील उपचार सुरू केले. या प्रकरणात बाळाचा जन्मापूर्वीच मृत्यू झालेला होता व आईची प्रकृती चांगली आहे..पत्नी सोनाली हीस प्रसूतीच्या कळा आल्यापासून सतत डॉक्टरांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यासाठी सांगत होतो. पण कोणीही ऐकत नव्हते. त्यातूनच हा प्रकार घडला.- नीलेश सुरवसे, गर्भवती महिलेचे पती, सावळेश्वर, ता. मोहोळ.Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र दिले आहे. चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाई होईल.- डॉ. वाय.एस. शिरशेट्टी, अधीक्षक, विमा रुग्णालय, होटगीरोड, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.