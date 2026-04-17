Solapur Crime: विजापूर नाका परिसरात थरारक घटना; पत्नीला पेटवण्याचा प्रयत्न, पतीसह ८ जण अडचणीत..

सोलापूर : नपुंसक असल्याचे नातेवाईकांना सांगितल्याच्या रागातून पतीने सासरवाडीत जाऊन पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून तिला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला. बुधवारी (ता. १५) रात्री अकराच्या सुमारास मजरेवाडीत ही घटना घडली. याप्रकरणी पतीसह आठजणांविरुद्ध विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .पती फैजान शेख, सासरा जावेद शेख, सासू शमशाद शेख, दीर फुरखान शेख, जाऊ उमेरा शेख, नणंद असिफा, तेहसीन व मौना (सर्व रा. मकदुम हॉलजवळ, मुलतानी बेकरी, होटगी रोड) यांचा गुन्हा दाखल झालेल्यांत समावेश आहे. याप्रकरणी जखमी नर्गिस फैजान शेख (वय ३६) हिने फिर्याद दिली आहे..सात सप्टेंबर २०२४ रोजी नर्गिस व फैजान यांचा विवाह झाला. लग्नानंतर दोन-तीन महिने सुखाचा संसार सुरू होता. मात्र, त्यानंतर दोघांचे बिनसले. दोघे विभक्त राहत होते. पती नपुंसक असल्याचे नर्गिस हिचे म्हणणे होते. याबाबत तिने कोणाला सांगू नये, असे त्याचे म्हणणे होते. तिने माहेरी आणि काही नातेवाईकांना सांगितले. यातून दोघांमध्ये सातत्याने वाद होत होते. तर अन्य संशयित माहेरहून पैसे व सोन्याचे दागिने आण म्हणून तिचा छळ करीत होते. वादासह जाचाला कंटाळून ती मजरेवाडीतील माहेरी राहण्यास गेली होती..बुधवारी रात्री फैजान हा सासरवाडीत गेला. नर्गिसशी बोलायचे असल्याच सांगून तिच्या आईला व बहिणीला बाहेर जायला सांगितले. त्या दोघींना घराबाहेर काढून त्याने आतून कडी लावली. घरात पत्नीशी बोलताना दोघांमध्ये पुन्हा खटके उडाले. यातून संतप्त फैजानने सोबत कपड्यात लपवून आणलेल्या बाटलीतील पेट्रोल तिच्या अंगावर टाकून लाईटरने तिला पेटवून दिले..पेटलेल्या अवस्थेतच ओरडत नर्गिस ही पळत घराबाहेर पडली. तेव्हा फैजान याने तेथून पलायन केले. त्यात भाजून जखमी झाल्याने नर्गिस हिला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. ती ५० टक्के भाजल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या घटनेची माहिती मिळताच विजापूर नाका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक सुशांत वराळे तपास करीत आहेत.