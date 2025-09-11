सोलापूर

Pandharpur News : विठ्ठल मंदिराचा भाग पाडण्याची मागणी; व्यापाऱ्याच्या वक्तव्याने भाविक संतप्त

Vitthal Mandir Controversy : पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराबद्दल वादग्रस्त विधान करून एका व्यापाऱ्याने वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेचा अपमान केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
- भारत नागणे
Updated on

पंढरपूर : लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या पंढरपुरातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरा बाबत शहरातील एका व्यापार्याने वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा वारकरी संप्रदायासह भाविकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. आमची घर दार पाडण्यापेक्षा विठ्ठल मंदिराचा काही भाग पाडावा, अशी अचंबित करणारी आणि चिड निर्माण करणारी मागणी केली आहे. काॅरिडाॅरला विरोध करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत रा.पा.कटेकर नावाच्या एका व्यापार्याने अकलेचे तारे तोडले आहेत. वारकरी संप्रदायाच्या भावनेला व विठ्ठल मंदिराला हात घातल्याने सर्वच स्तरातून निषेध नोंदवला जात आहे.

pandharpur
Opposition Concerns
Pandharpur Vithal Temple controversy
devotional sentiments

