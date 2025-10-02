Barshi News : बार्शीच्या श्री भगवंत देवस्थानकडून शेतकऱ्यांसाठी १० लाखांचा मदतनिधी; मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे धनादेश सुपूर्द

बार्शी - अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला असताना समाजातील दानशूर हात मदतीसाठी पुढे सरसावत आहेत. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहरातील श्री भगवंत देवस्थान पंच कमिटीच्या वतीने १० लाख रुपयांचा मदतनिधी तर बडवे समितीच्या वतीने २५ हजार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हमाल तोलार संघटनेच्या वतीने २५ हजार रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे व तहसीलदार एफ. आर. शेख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला..याप्रसंगी माजी आमदार राजेंद्र राऊत, डॉ. बी. वाय. यादव, देवस्थान पंचकमिटीचे सरपंच दिलीप बुडूख, प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुने, तहसीलदार एफ. आर. शेख, श्री भगवंत देवस्थान कमिटीचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच बडवे समितीचे पदाधिकारी आणि श्री भगवंताचे समस्त पुजारी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले की, जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आज मोठ्या संकटात सापडला आहे त्याला वाचविण्यासाठी आम्ही नेहमीच अग्रेसर आहोत कठीण परिस्थितीत शहर व तालुक्यातील दानशूर व्यक्ती व संस्थांनीही पुढे येऊन मदतीचा हात देणे अत्यंत गरजेचे आहे..शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या देवस्थान व समितीच्या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत असून योगदानामुळे अन्य समाजघटकांनाही प्रेरणा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.