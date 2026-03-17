Success Story: श्वेता पवार खेळाडू कोट्यातून राज्यात प्रथम; पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड, संघर्षातून एमपीएससीमधील तिसरे यश!

महूद : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निकालामध्ये सांगोला तालुक्यातील वाटंबरे येथील श्वेता सखाराम पवार ही खेळाडू कोट्यातून राज्यात प्रथम आली असून, तिची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे. .वाटंबरे येथील सखाराम पवार यांना दोन मुली व एक मुलगा असून मुलांनी उच्च शिक्षण घेऊन आपल्या पायावर उभे राहावे, असे त्यांना मनापासून वाटत होते. त्यांनी मुलींना सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेत दाखल केले. वाटंबरेपासून सुमारे साडेतीन किलोमीटर दूर असणाऱ्या वस्तीवरून या मुली सायकलवर वाटंबरे गावात येत. तेथून एसटी बसने सांगोला बस स्थानकावर उतरत व सुमारे दोन किलोमीटर अंतर चालून विद्यामंदिर प्रशालेत शिक्षणासाठी येत. एवढा खडतर संघर्ष श्वेता पवार हिने आठवी ते दहावी या तीन वर्षात केला..मात्र, इथे तिला खेळांच्या प्रत्येक स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. दर्जेदार खेळाडूची कौशल्ये असलेली श्वेता पवार ही बॉक्सिंगसाठी उत्कृष्ट खेळाडू ठरेल, असा विश्वास विद्यामंदिर प्रशालेतील क्रीडाशिक्षक सचिन चव्हाण यांना आला. त्यांनी श्वेता पवार हिला बॉक्सिंग या क्रीडा प्रकारावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने इयत्ता आठवी ते दहावीदरम्यान विविध स्तरांवरील बॉक्सिंग स्पर्धेत सहभागी होऊन यश मिळविले होते. विद्यामंदिर प्रशालेत असतानाच बॉक्सिंग स्पर्धेचा विशेष सराव सुरू ठेवला. पुढे बारावीपर्यंतचे शिक्षण तिने जय हिंद कॉमर्स कॉलेज, पिंपरी येथे घेतले व पदवीसाठी पुणे येथील बृहन् महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये प्रवेश घेतला..२०१९ मध्ये झालेल्या ७२ व्या विद्यापीठांतर्गत राष्ट्रीय स्पर्धेत तिने बॉक्सिंग क्रीडा प्रकारात कांस्यपदक मिळविले. त्यावर्षी पुणे विद्यापीठातून राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळविणारी श्वेता पवार ही एकमेव खेळाडू होती..गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांबरोबरच खेळाडूंनाही राखीव जागांच्या माध्यमातून नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. मात्र त्यासाठी आपल्या ध्येयाशी एकनिष्ठ राहून प्रयत्नांमध्ये सातत्य राखले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी आपले योग्य प्रयत्न पालकांच्या लक्षात आणून द्यावेत आणि पालकांनी मुलांना संधी द्यावी.- श्वेता पवार, बॉक्सिंग खेळाडू तथा नूतन पोलिस उपनिरीक्षक).एमपीएससीमधील तिसरे यशपदवीनंतर तिने राज्यसेवेच्या परीक्षेचा अभ्यास ही सुरू केला. एमपीएससीच्या २०२५ च्या परीक्षेमधून तिने महसूल सहायक या पदाला गवसणी घातली. त्यानुसार पुणे शहराच्या उपनिबंधक कार्यालयात ती सध्या महसूल सहायक म्हणून कार्यरत आहे. तर सरळ सेवा भरतीतून तिने बीएमसीमध्ये कार्यकारी सहायक हेही पद मिळवले होते. पुढे एमपीएससीच्या माध्यमातून तिने खेळाडूंच्या कोट्यातून राज्यात प्रथम येऊन पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. तिच्या या यशाबद्दल सांगोला तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. पी. सी. झपके यांच्या हस्ते तिचा सत्कार करण्यात आला.