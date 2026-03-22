Solapur politics: सोलापुरातील सिद्धेश्वर देवस्थानच्या भूमिकेने कोठे गट तोंडघशी; लिंगायत स्मशानभूमी प्रकरणातील राजकारण भाजपच्या अंगलट!

-प्रमिला चोरगी सोलापूर: लिंगायत स्मशानभूमीसाठी श्री सिद्धेश्वर देवस्थान समिती कधीच आग्रही नव्हती, असा खुलासा खुद्द देवस्थानने केला आहे. यामुळे आमदार देवेंद्र कोठे यांचा गट तोंडघशी पडला आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत कानावर हात ठेवल्यामुळे महापौरांसह कोठे गट बॅकफूटवर आला आहे..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.शहर उत्तर मतदारसंघातील शांती चौक येथील लिंगायत स्मशानभूमीच्या विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी बृहन्मठ होटगी संस्थेच्या पत्राचा विचार झाला नाही. केवळ राजकारण करण्यासाठी श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटीची मागणी नसतानाही त्यांच्याकडून पत्र मागवून घेतले. ठराव झाल्यानंतरही सिद्धेश्वर देवस्थानने प्रतिसाद न दिल्याने प्रशासनाने तो ठराव विखंडित केला. तरीही त्यांच्यावर बळजबरीने जबाबदारी टाकण्याचा महापालिकेतील पदाधिकारी आणि शहर मध्यच्या नगरसेवकांनी अट्टहास केला. त्यामुळे स्मशानभूमीच्या आडून लिंगायत समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण कोठे गट करत असल्याची चर्चा खुद्द भाजपतच सुरू झाली. दरम्यान, शहर मध्यच्या निष्ठावंत नगरसेवकांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांची स्मशानभूमीबद्दलची भूमिका भावनेच्या ओघात जाहीररीत्या बोलून दाखविल्याने चर्चेला पुष्टी मिळाली आहे..माझा या विषयाशी काही संबंध नाही. मला त्या प्रकरणाची माहिती नाही. नगरसेवक शिवानंद पाटील यांनी फोन केल्यानंतर मला या विषयाची माहिती मिळाली. असा काही विषय झाला असल्यास समाधानाने मार्ग काढण्यात येईल.- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री.महापालिकेत स्मशानभूमीच्या प्रश्नावरून झालेला गोंधळ अत्यंत चुकीचा आहे. लिंगायत समाज हा नेहमी भाजपच्या पाठीशी राहिला आहे. त्याच समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकार पक्षाच्या हिताचा नाही. लिंगायत समाज या प्रश्नाला राजकीय इश्यू बनू देणार नाही; परंतु असा प्रकार खपवूनही घेणार नाही. पालकमंत्री आणि महापौरांनी हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.- विजयकुमार देशमुख, आमदार, शहर उत्तर.लिंगायत स्मशानभूमीसाठी मी आग्रही नव्हतो. मी मागणी केली नाही. महापालिका प्रशासनाकडून मला पत्र आले. आम्ही तयारी दर्शविली. बृहन्मठ होटगी संस्थेचे पत्र आल्याचेही प्रशासनाने मला कळविले. समाजासाठी त्यांचे कार्य मोठे असल्याने मी आग्रही नसल्याचेही प्रशासनाच्या बैठकीत तोंडी सांगितले.- धर्मराज काडादी, अध्यक्ष, श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटी.राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...श्री सिद्धेश्वर देवस्थानचा ठराव करण्यापूर्वी आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे पत्र आले होते; परंतु देवस्थानला देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही आमदारांना कळविले. दरम्यान, बृहन्मठ होटगी संस्थेचेही पत्र प्रशासनाकडे आले होते. आठ महिने होऊनही देखभालीसाठी देवस्थानकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याबाबत दोन बैठका झाल्या. बैठकीत देवस्थानने बृहन्मठ होटगी संस्थेला देण्यास हरकत नसल्याचे तोंडी सांगितले. त्यानुसार ठराव विखंडनाचा प्रस्ताव सभागृहात आणला.- आशिष लोकरे, नियंत्रण अधिकारी, भूमी व मालमत्ता विभाग .