Madha News : सिना नदीवरील बंधारे व शेती सलग पाच दिवस पाण्याखाली

माढा - सलग पाचव्या दिवशी माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील बंधारे व शेती पाण्याखाली असून शेतकरी व प्रशासन पुरापुढे हतबल झाले आहे..परंडा तालुक्यातील सिना कोळगाव धरणातून सिना नदीत पाणी सोडल्याने सोमवारपासून (ता. १५) पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून सलग पाच दिवस सीना नदीकाठची शेती पाण्याखाली आहे..बुधवारी (ता. १७) पुराने उच्चतम पाणीपातळी गाठली होती. गुरुवारी (ता. १८) पूर थोडा ओसरल्याने बंधारे व माढा-वैराग रस्त्यावरील उंदरगाव येथील पुलावरील पाणी कमी झाल्याने रस्ता वाहतूक सुरू झाली..मात्र शुक्रवारी (ता. १९) पुन्हा सिना नदीची पाणी पातळी वाढण्यास सुरुवात झाली असून दारफळ (सिना) येथील बंधारा पाण्याखाली गेला आहे. निमगाव (माढा) येथील बंधाऱ्याला पाणी लागले असून हा बंधाराही थोड्या वेळाने पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे..सलग पाच दिवसांपासून सिना नदीकाठी पूरस्थिती असल्याने शेतकरी वैतागला आहे. पुराच्या पाण्यातील पिके आता पूर्णपणे वाया गेली आहेत. ऊस भुईसपाट झाला आहे. शेतकरी व प्रशासन हतबल झाले आहे. प्रत्येकजण पूर ओसरण्याची वाट पाहत आहे..