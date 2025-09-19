सोलापूर

Madha News : सिना नदीवरील बंधारे व शेती सलग पाच दिवस पाण्याखाली

सलग पाचव्या दिवशी माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील बंधारे व शेती पाण्याखाली असून शेतकरी व प्रशासन पुरापुढे हतबल झाले आहे.
किरण चव्हाण
