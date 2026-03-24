Political Strategy India: ‘एसआयआर’साठी सर्वच पक्षांची ‘रणनीती’; १ एप्रिलपासून प्रारंभ; भाजप सज्ज तर काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, एमआयएमची तयारी सुरू!

सोलापूर : राज्यात १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या एसआयआर (मतदार यादी विशेष सखोल फेरतपासणी) प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला वेग दिला आहे. भाजपकडून प्रशिक्षण मेळाव्याचे आयोजन करत बूथनिहाय यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रमुख कार्यकर्त्यांची नियुक्ती व वरिष्ठांशी चर्चा सुरू केली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेणार आहे. दरम्यान, एमआयएमने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून कार्यालय सुरू केले असून, वॉर्ड व गावनिहाय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून मतदार पडताळणी मोहिमेस मदत केली जाईल, असे काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात आले..एसआयआरच्या बाबतीत प्रमुख व अभ्यासू कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन सोलापूर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले आहे. एसआयआरबाबत प्रदेशच्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर लवकरच या संदर्भात बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती सोलापूर शहराध्यक्ष संतोष पवार यांनी दिली. सोलापूर शहरात येणाऱ्या तिन्ही विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांबाबत आम्ही दक्ष असल्याची माहितीही शहराध्यक्ष पवार यांनी दिली आहे..राष्ट्रवादी (श.प.) : जिल्ह्याचा आढावा घेणारनगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीनंतर आता ग्रामीण भागात सर्वांत मोठी निवडणूक ही ग्रामपंचायतींची होणार आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ६५५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या होत असलेल्या मतदार याद्या शुद्धीकरणानंतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने गावा गावांतील कार्यकर्त्यांना एसआयआरबाबत दक्ष राहण्याच्या सूचना केल्या असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख यांनी दिली आहे. एसआयआर संदर्भात जिल्ह्याचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी लवकरच बैठक बोलाविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..एमआयएम : एसआयआरबाबत स्वतंत्र यंत्रणाएसआयआर संदर्भात एमआयएमने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. त्यासाठी एमआयएमच्या १४ जणांवर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याची माहिती एमआयएमच्या महापालिका गटनेत्या वाहेदा शेख यांनी दिली. एमआयएमच्या शहराध्यक्षाचे पद सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे महापालिकेतील एमआयएमच्या प्रमुख म्हणून गटनेत्या शेख याच ही सर्व जबाबदारी पाहात आहेत. मतदार याद्यांमधून पात्र मतदारांची नावे वगळू नयेत यासाठी किडवाई चौकातील हाजी जैनोद्दिन हॉलमध्ये कार्यालयही सुरू करण्यात आले आहे. मतदार याद्यांच्या बाबतीत आम्ही व आमचे कार्यकर्ते दक्ष असल्याची माहितीही गटनेत्या शेख यांनी दिली..काँग्रेस : यंत्रणेस ती यादीच सादर करूमतदार यादी पडताळणीबाबत प्रशासनाकडून आम्हाला कोणतीही सूचना वा पत्र दिले गेले नाही. पण पक्षाचे प्रमुख राहुल गांधी यांनीच बोगस मतदारांचा मुद्दा मांडला आहे, यामुळे आमच्याकडे प्रदेशकडून जी यादी आली आहे, त्यावरून आम्ही प्रशासनाला मदत करू. वॉर्ड व गावनिहाय पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याकडून मतदार पडताळणी मोहिमेस मदत केली जाईल. ज्या ठिकाणी बोगस मतदार आहेत, दुबार नावे आहेत, त्या ठिकाणी आम्ही पडताळणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणार असल्याचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांनी सांगितले..भाजपचा उद्या प्रशिक्षण मेळावा'एसआयआर' प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने संघटनात्मक तयारीला वेग दिला आहे. याच अनुषंगाने बुधवारी (ता. २५) सोलापुरात प्रशिक्षण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'एसआयआर'साठी बीएलओ आणि बीएलए यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, भाजपची बूथ ते मंडल स्तरावरील यंत्रणा आधीपासूनच सक्रिय आहे..काय आहे प्रशिक्षणाचा उद्देश?मतदार यादी अचूक, अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक ठेवणेएकही पात्र मतदार वंचित राहू नये याची खात्रीकार्यकर्त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणेअभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत पोचवणेबूथनिहाय टीम सज्जप्रत्येक बूथवर १० कार्यकर्त्यांची टीम२००२ पासूनच्या मतदारांची नावे कायम ठेवण्यावर भरनव्या पात्र मतदारांची नोंदणीस्थलांतरित, दुहेरी व बोगस मतदारांबाबत आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रियामतदार यादी अधिक पारदर्शक करण्यावर लक्षजबाबदाऱ्या निश्चितअभियानाचे राज्य प्रभारी : भगवानदास सबनानीप्रदेश संयोजक : किरीट सोमय्यासोलापुरातील प्रशिक्षणासाठी उपस्थिती : मकरंद देशपांडे, वासुदेवनाना काळेराज्य पातळीवर याबाबत आधीच बैठक पार पडली असून,विविध जिल्ह्यांत प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.पक्षाची बूथ ते मंडल स्तरापर्यंतची यंत्रणा आधीपासून सक्रिय आहे. 'एसआयआर'च्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना प्रक्रियेचे सखोल प्रशिक्षण देऊन अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.- रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्षा, भाजप.