Madha News : सहा तास चालला श्री माढेश्वरी देवीचा छबिना उत्सव; तुळजापूरच्या धर्तीवर असतो छबिना उत्सव

माढा - सहा तासांहून अधिक काळ श्री माढेश्वरी देवीचा छबिना उत्सव चालला असून, हजारो भाविक-भक्तांनी श्री माढेश्वरी देवीचे दर्शन घेत हत्ती या देवीच्या वाहनावरील उत्सव मूर्तीला भोगी केली. यात्रेमुळे श्री माढेश्वरी देवीचा मंदिर परिसर भाविक-भक्तांनी फुलून गेला आहे. मंगळवारी (ता. ७) व बुधवारी (ता. ८) यात्रा भरणार आहे. तुळजापूरच्या धर्तीवर माढयातील छबिना उत्सव असतो..कोजागिरी पौर्णिमेदिवशी श्री माढेश्वरी देवीची यात्रा सोमवारपासून सुरू झाली. सोमवारी दिवसभर भाविकांनी श्री माढेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास श्री माढेश्वरीदेवीची आरती करण्यात आली. यावेळी यात्रेचे मानकरी उपस्थित होते. आरतीनंतर श्री माढेश्वरी देवीच्या छबिना उत्सवास सुरुवात झाली..छबिना उत्सवात श्री माढेश्वरीदेवीच्या मुख्य वाहन असलेल्या हत्ती या वाहनासह घोडा, नंदी, गरूडपक्षी, काळवीट, सिंह, मोर, वाघ अशी मानाची वाहने सजविण्यात आली होती. सर्व वाहने वाजत-गाजत व नाचवत मंदिराच्या पूर्वेकडील मुख्य दरवाजातून श्री मातंगदेवीच्या भेटीसाठी नेण्यात आली..सर्वात शेवटी श्री माढेश्वरीदेवीचे मुख्य वाहन हत्ती मंदिराबाहेर आणण्यात आले. श्री मातंगदेवीच्या भेटीनंतर वाहने परत मंदिरात आणण्यात आली. पहाटे साडेपाचच्या सुमारास छबिना उत्सवातील सर्व वाहने मंदिरात येऊन विसावली. हजारो भाविक भक्तांनी या छबिना उत्सव अनुभवला. सुमारे सहा तास हा छबिना उत्सव चालला..मंदिर परिसर, शिखरे व तटबंदीवर यात्रा पंच कमिटीने आकर्षक विद्युत रोषणाई केली होती. मंदिर व गाभारा फुलांनी सजवला होता. देवीचे मुख्य वाहन असलेल्या हत्ती या वाहनासमोर मानकऱ्यांची वाहन नाचत पूर्वेकडील मातंगदेवीच्या भेटीस गेली.श्री माढेश्वरी देवीचे मंदिर व संपूर्ण परिसर हजारो भक्तांनी फुलून गेला होता. रात्री देवीच्या छबिना उत्सवात बॅंड, हालगी, लेझीम यासह पारंपारिक वाद्य वाजविण्यात आली. देवीचा छबिना उत्सव डॉल्बीमुक्त राहिला. कलिगीतुरा व धनगरी ओव्यांचाही कार्यक्रम छबिना उत्सवात झाला..यात्रा पंच कमिटी, माढा पोलिस, माढा नगरपंचायत व देवीच्या मानकऱ्यांनी अतिशय योग्य नियोजन केल्याने मोठ्या गर्दीतही शिस्तबद्ध अशा छबिना उत्सव साजरा होत होता. माढा-कुर्डुवाडी रस्त्याच्या दुतर्फा हजारो यात्रेत लोकांची हजारो वाहने लावलेली होती..