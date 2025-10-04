Barshi Crime : बार्शीत एसटी महामंडळ बसच्या महिला वाहकास मारहाण; सहा महिलांविरुद्ध गुन्हा

बार्शी : धाराशिव-परांडा बस शहरातील परांडा रस्त्यावरुन जात असताना महिला बस वाहकाने प्रवाशास अपंगत्वाचे कार्ड मागितले असता कार्ड नाही म्हणत महिलांनी शिवीगाळ करीत वाहक महिलेस मारहाण केली बससमोर झोपून शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात सहा महिलांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून सहाजणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..बेबी पठाण,शायदा पठाण,शकिला पठाण,रेश्मा पठाण, अफरिन पठाण,रमेजा पठाण(सर्व रा.समता नगर,न्यायालयाच्या पाठिमागे,परांडा,जि.धाराशिव)अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत कविता मुंढे(बस वाहक रा,कळंबवाडी,ता.बार्शी)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना शनिवार(ता.४)रोजी सकाळी सव्वा अकरा वाजता बार्शी शहरातील परांडा रस्त्यावर भोसले रुग्णालयासमोर घडली..'गुरुमाहात्म्य पुरस्कार म्हणजे दीक्षारंभच'. धाराशिव-परांडा बस क्रमांक(एम.एच.२०,बी.एल.१३४३)बसमध्ये प्रवाशांना तिकीट देत असताना एका प्रवाशांस अपंगत्वाचे कार्ड मागितले असता कार्ड नाही म्हणून सांगितले त्यावेळी तुम्हाला पूर्ण तिकीट घ्यावे लागेल असे सांगितले..तो अपंग आहे,तुला दिसत नाही का?असे म्हणून महिलांनी शिवीगाळ सुरु केली तू शहाणी झाली काय,तुझ्या बापाची बस आहे का?असे म्हणत मारहाण सुरु केली. तू परांड्यामध्ये कशी नोकरी करते तेच आम्ही बघतो असे म्हणत सर्व महिलांनी बससमोर झोपून सरकारी कामात अडथळा आणला व दमदाटी केली असे फिर्यादीत म्हटले आहे तपास पोलिस हवालदार दत्तात्रय अडसूळ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.