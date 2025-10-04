सोलापूर

Barshi Crime : बार्शीत एसटी महामंडळ बसच्या महिला वाहकास मारहाण; सहा महिलांविरुद्ध गुन्हा

Bus Conductor Assault : बार्शी शहरात अपंगत्वाचे कार्ड मागितल्याने संतप्त झालेल्या सहा महिलांनी बस वाहक कविता मुंढे यांना मारहाण करून बससमोर झोपत शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
प्रशांत काळे
बार्शी : धाराशिव-परांडा बस शहरातील परांडा रस्त्यावरुन जात असताना महिला बस वाहकाने प्रवाशास अपंगत्वाचे कार्ड मागितले असता कार्ड नाही म्हणत महिलांनी शिवीगाळ करीत वाहक महिलेस मारहाण केली बससमोर झोपून शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात सहा महिलांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून सहाजणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

