सोलापूर
Mangalwedha Rain Update: 'मंगळवेढ्यात रात्री दमदार पावसाची हजेरी'; नागरिकांच्या घरात पाणी, नागरिकांना रात जागून काढली
Mangalwedha Hit by Heavy Rain: शहरानजीक असलेल्या साठे नगर परिसरात नवीन तहसिल कार्यालयासमोर असलेल्या कुंभार तलाव परिसरात मरीआई व कोळी समाजाची नागरिक गेल्या अनेक वर्षापासून राहत असून दमदार पावसामुळे त्यांच्या घरात पाणी शिरल्यामुळे रातभर त्यांना जागून काढावी लागली.
-हुकूम मुलाणी
मंगळवेढा : गेल्या आठवड्यापरापासून शहरात पावसाची हजेरी कायम असून काल रात्री दि.20 रोजी झालेल्या दमदार पावसामुळे मंगळवेढा शहरांमध्ये पाणीच पाणी झाले. तर साठे नगर परिसरातील नागरिकांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने नागरिकांना रात जागून काढावी लागली.