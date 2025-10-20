Solapur Crime: साेलापुरात इन्स्टाग्रामवर ओळख करून विनयभंग; ॲट्रॉसिटीसह पोक्सोचाही गुन्हा दाखल, तरुणाला कोठडी

सोलापूर : इन्स्टाग्रामवर ओळख करून तुझ्यावर प्रेम असल्याचे सांगून एका तरुणाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला. हा गुन्हा सदर बझार ठाण्याच्या हद्दीत घडला. तरुणाविरुद्ध ‘पोक्सो’ व ॲट्रॉसिटीअंतर्गतही गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने त्या तरुणास तीन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. रोहित घोडके असे त्या संशयिताचे नाव आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गल्लीतील एका तरुणाने इन्स्टाग्रामवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविली. सुरवातीला त्याठिकाणी बोलून ओळख वाढविली. काही दिवसांनी मैत्री करून मोबाईल नंबर घेतला. दोघेही एकमेकांना नेहमी बोलू लागले. ‘माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे’ असे म्हणून रोहितने त्या १६ वर्षांच्या मुलीचा सतत पाठलाग केला. एकेदिवशी ७० फूड रोडवर वाटेत अडवून त्याने कांद्याच्या दुकानात नेले. त्याठिकाणी मनास लज्जा वाटेल असे कृत्य त्याने केल्याचे पीडितेने पोलिसांना सांगितले. .त्याला भेटायला नकार दिल्याने त्याने इन्स्टाग्रामवर फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तो सतत धमकी देऊन भेटायला बोलवत होता. त्याच्या त्रासाला कंटाळून १७ ऑक्टोबरला रात्री आठच्या सुमारास आई-वडिलांसह त्याला समजावून सांगायला गेलो. त्यावेळी त्याने जातिवाचक बोलून मला व आईला अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. आईला मारहाण केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पोलिस उपायुक्त पीडितेच्या घरीपीडितेने फिर्याद दिल्यानंतर गुन्हा दाखल होताच पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे, सहायक पोलिस आयुक्त दिलीप पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नामदेव बंडगर आदींनी पीडितेच्या घरी भेट दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक पवार तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.