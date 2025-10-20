सोलापूर

Solapur Crime: साेलापुरात इन्स्टाग्रामवर ओळख करून विनयभंग; ॲट्रॉसिटीसह पोक्सोचाही गुन्हा दाखल, तरुणाला कोठडी

Solapur Teen Arrested for Instagram Assault: काही दिवसांनी मैत्री करून मोबाईल नंबर घेतला. दोघेही एकमेकांना नेहमी बोलू लागले. ‘माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे’ असे म्हणून रोहितने त्या १६ वर्षांच्या मुलीचा सतत पाठलाग केला. एकेदिवशी ७० फूड रोडवर वाटेत अडवून त्याने कांद्याच्या दुकानात नेले.
Police arrest youth for molesting a minor girl after meeting her via Instagram

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : इन्स्टाग्रामवर ओळख करून तुझ्यावर प्रेम असल्याचे सांगून एका तरुणाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला. हा गुन्हा सदर बझार ठाण्याच्या हद्दीत घडला. तरुणाविरुद्ध ‘पोक्सो’ व ॲट्रॉसिटीअंतर्गतही गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने त्या तरुणास तीन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. रोहित घोडके असे त्या संशयिताचे नाव आहे.

