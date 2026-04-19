Solapur Crime: अत्याचारप्रकरणी तरुणास २० वर्षे कारावास; विशेष न्यायालयाचा निकाल, सोशल मीडियातून ओळख वाढवून केले कृत्य

सोलापूर: अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी आहेरवाडी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील तरुणास विशेष न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत २० वर्षे सक्त कारावासाची आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. राजकुमार सायबु खेत्री (वय २३) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. .या खटल्यातील पीडित मुलगी आणि आरोपी राजकुमार खेत्री यांची ओळख सोशल मीडियातून झाली होती. आठ डिसेंबर २०२० रोजी त्याने तिला अंबाबाई मंदिराजवळ बोलावून घेतले आणि तिची संमती नसताना तिला आपल्या घरी नेऊन अत्याचार केला. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०२० रोजी पुन्हा तिला मामाच्या शेतात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला..एक जानेवारी २०२१ रोजी त्याने तिला पुन्हा बोलावून घेतले. त्याने तिला सिद्धेश्वर मंदिर, साईबाबा मंदिर आणि पुढे कर्नाटक राज्यातील आगरखेड (ता. इंडी, जि. विजयपूर) येथे नेले. या सर्व प्रकारानंतर पीडितेने घडलेला प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यानंतर विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध पोक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांनी त्याला अटक केली. तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक वाय. एस. गायकवाड यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकारी वकील कविता बागल, शितल डोके, एस. एस. क्यातम यांनी तर कोर्ट पैरवी म्हणून हवालदार एस. एस. घाडगे यांनी काम पाहिले..सात साक्षीदार तपासलेया खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे एकूण ७ साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकारी अभियोक्ता यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी राजकुमार खेत्री याला दोषी धरले. भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ नुसार १० वर्षे आणि पोक्सो कायद्यान्वये २० वर्षे सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली.