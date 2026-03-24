Solapur News : मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रणासाठी नियम लागू करण्याची मागणी

मंगळवेढा : सध्या तरुण पिढीसह जेष्ठ नागरिक देखील मोबाईलमुळे सोशल मीडियाच्या आहारी गेली. त्याचे दुष्परिणाम शालेय शालेय विद्यार्थ्यांना देखील दिसून येऊ लागल्याने या सोशल मीडियावरील नियंत्रणाच्या नियमाचे अंमलबजावणी संदर्भात आ समाधान आवताडे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे प्रश्न उपस्थित केला..सकाळच्या सत्रात पहिल्याच लक्षवेधीव्दारे हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान मुलांच्या सोशल मीडिया अतीवापराचा गंभीर मुद्दा सभागृहात उपस्थित करत लक्ष वेधत फेब्रुवारी 2026 मध्ये स्थापन केलेल्या विशेष टास्क फोर्सचे प्राथमिक निष्कर्ष काय आहेत आणि त्यांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासून करणार का ?.मुलांच्या दैनंदिन मोबाईल गेमिंग वेळेवर वेळ मर्यादेचे नियंत्रण तसेच, गेमिंग कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे काय पाठपुरावा करत आहे, याबद्दलही विचारणा केली. यासोबतच, राज्यातील शाळांमध्ये 'स्क्रीन फ्री सॅटरडे' हा उपक्रम राबविण्यासाठी शासनाने कुठली स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे का ? हा प्रश्न उपस्थित केला..या उपस्थित सर्व प्रश्नांवर माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक भूमिका घेत प्राथमिक निष्कर्षाचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात येणे अपेक्षित असून या अहवालानुसार ठोस पावले उचलण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. तसेच, 'स्क्रीन फ्री टाईम' या विषयी शिक्षण विभागाशी चर्चा या टास्क फोर्स मध्ये होईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.