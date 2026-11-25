सोलापूर : शहरातील ५२ नगरांमध्ये बनावट आधारकार्ड, स्टॅम्पवर बनावट नोटरी, फोटोशॉपद्वारे खरेदीदस्त बनावट बनवून आणि शासकीय यंत्रणेच्या कथित संगनमताने संघटित रॅकेटद्वारे दीड हजारांहून प्लॉट बळकावले आहेत. याची ‘एसआयटी’द्वारे चौकशी करावी, रॅकेटमधील सगळ्यांवर ‘मोका’अंतर्गत कारवाई करावी, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. २५) जिल्हा परिषदेच्या पूनम गेटसमोर हिंदु जनजागृती समितीने आंदोलन केले..‘दै. सकाळ’मध्ये पुराव्यानिशी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेतून सोलापूर शहरातील जागा बळकावणारे रॅकेट उजेडात आणले. २०१८ पासून ५२ नगरांतील प्लॉट मूळ मालकांना अंधारात ठेवून बळकावले, यातील एका गुन्ह्यातील एका संशयिताकडे स्वतःचे छायाचित्र असलेली २१ आधारकार्ड सापडली. त्याद्वारे त्याने ७० जागा हडपल्याची कबुली पोलिसांच्या जबाबात दिली आहे. तसेच मृत व अस्तित्वात नसलेल्या वकिलांचे बनावट शिक्के मारून २९ नोटरीद्वारे ४३ प्लॉटच्या मिळकत नोंदी लावल्या. फोटोशॉपद्वारे ३३ वर्षांपूर्वीचा दस्त बदलून १६ प्लॉटची विक्री, दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र. २ मधील ऑफलाइन दस्तनोंदणीचा गैरवापर, एका दिवसात वीजजोडणी, असे गंभीर प्रकार झाले आहेत. विशेष म्हणजे, २००८ मधील कट्टरवादी संघटनांच्या बैठकीनंतर ठरावीक भागांतील लोकसंख्येच्या रचनेत (डेमोग्राफी) छुप्या पद्धतीने बदल घडविण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. यातून भविष्यात शहराच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यामुळे संघटनेने आंदोलन केले. यावेळी समितीचे राजन बुणगे, विक्रम घोडके, दत्तात्रय पिसे, बालाजी कामूर्ती, विनोद रसाळ, धंनजय बोकडे, शिवराज गडदे, राजश्री देशमुख, वर्षा जेवळे, प्रज्ञापुरी ज्ञानपीठाचे पिठासीन धर्माधिकारी प्रसाद पंडित आदी उपस्थित होते. यातील दोषींवर कारवाई न केल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही श्री. पिसे यांनी यावेळी दिला..आंदोलनकर्त्यांच्या अशाही प्रमुख मागण्या... बनावट नोटरीद्वारे केलेल्या मिळकत नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात. महापालिकेने कोणतीही शहानिशा केलेल्या संशयित ४,००० हून अधिक नोंदींचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करावे.गैरव्यवहारात सहभागी महापालिका, महसूल (तलाठी), दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र. २, महावितरणचे दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. दोषींचे निलंबन करून सहआरोपी करावे. एकाच छायाचित्रावरील २१ आधारकार्डे, बनावट राजपत्रे व मृत व्यक्तींच्या नावे झालेल्या मुद्रांक विक्रीची ‘युआयडीएआय’ व मुद्रांक विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करावी.बेकायदा वीजजोडण्या खंडित कराव्यात. दहशतीखालील मूळ प्लॉट मालकांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलिस आयुक्तालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.