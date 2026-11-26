सोलापूर : सोलापूर शहराच्या महत्त्वाकांक्षी १ हजार ३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. महापालिकेच्या एक हजार ४८३ कोटींच्या मूळ प्रस्तावात १३२ कोटींची कपात करून सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जागतिक बँकेच्या वॉशिंग्टन मुख्यालयाच्या मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, तीन महिन्यांत तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून कामाचे आदेश दिले जातील, अशी माहिती आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.मुंबई येथे डॉ. ओम्बासे यांनी बुधवारी उच्चस्तरीय समितीसमोर १ हजार ३५० कोटींचा सुधारित आराखडा सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, आरोग्य अभियंता व्यंकटेश चौबे उपस्थित होते. या योजनेंतर्गत जागतिक बँकेच्या साहाय्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पाणी साठवण आणि वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. जुन्या वितरण व्यवस्थेचेही आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याची वितरण व्यवस्था सुधारणार आहे. योजनेच्या मार्गातील विविध तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या असून, सुकाणू समितीची मान्यता मिळणे.हा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.सोलापूर शहराला नियमित आणि २४ तास पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. त्यांच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने आता महत्त्वाचे पाऊल पडले असून, योजनेला मान्यता मिळाल्याने प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे. आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख आणि देवेंद्र कोठे यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला होता. हा विषय मार्गी लागल्याचे समाधान आहे.- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री.निवडणुकीवेळी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शहरवासीयांना दररोज पाणीपुरवठा करण्याचा विषय होता. अखेर सोलापूरकरांना निवडणुकीत दिलेला शब्द आम्ही पाळला आहे. या प्रकल्पामुळे शहरात १०० टक्के जलवाहिनीचे काम होणार असून, दररोज पाणीपुरवठा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प माझ्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात येत आहे, ही बाब माझ्यासाठी अभिमानास्पद आहे.- विनायक कोंड्याल, महापौर, सोलापूर महापालिका.Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अशी केली जाणार १,३५० कोटींच्या निधीची वर्गवारीमहापालिकेचा ३० टक्के हिस्सा : ४०५ कोटीराज्य सरकारचा २० टक्के हिस्सा : २७० कोटी १३ लाखजागतिक बँकेचा ५० टक्के हिस्सा : ६७५ कोटी ३४ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.