काळजाचा थरकाप! अचानक टायर फुटलं अन् होत्याचं नव्हतं झालं; ५ वर्षांच्या चिमुकल्याचा करुण अंत

सोलापूर : चिंचोळी एमआयडीसी येथून अक्षय परमेश्वर पुल्लूर हे दुचाकीवरून सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरून सोलापूरच्या दिशेने येत होते. अक्षय दुचाकी चालवत होते व दुचाकीवर दोन चिमुकले बसविले होते. शिवाजी नगरजवळील हॉटेल विनयसमोर दुचाकीचे अचानक टायर फुटले आणि भरधाव दुचाकी दुभाजकाला धडकली. त्यात पाच वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे..शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी साडेनऊ वाजता अक्षय पुल्लूर दुचाकीवरून त्यांचा पाच वर्षाचा चिमुकला स्वराज आणि मित्राचा मुलगा निखिल संतोष गुप्ता (वय ८) यांना घेऊन सोलापूरच्या दिशेने येत होते. कोंडी, केगाव, शिवाजी नगरपर्यंत सुखरूप आले, पण बाळेजवळील हॉटेल विनय बारसमोर अचानक अक्षय यांच्या दुचाकीचे टायर फुटले..सोलापूर जिल्ह्यातील हातभट्ट्यांवर 'एक्साईज'चे छापे! मद्यविक्री करणारे हॉटेल, ढाब्यांवरही कारवाई; ढाबे, हॉटेलवर मद्यपान कराल तर 'इतका' होईल दंड.भरधाव दुचाकीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न अक्षय यांनी केला, पण त्यांचे नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी दुभाजकाला जाऊन जोरात धडकली. त्यात दुचाकीवरील सगळेजण रस्त्यावर आपटले. अपघातात पाच वर्षाचा स्वराज गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अक्षय व निखिल यांच्या हाता-पायाला, डोक्याला दुखापत झाली आहे. जखमींना तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले..अंदाज चुकला अन् दुचाकीवरील दोघे ट्रकखाली! सोलापुरातील जुना बोरामणी नाका चौकात भीषण अपघात, स्वयंपाकाची ऑर्डर घ्यायला जाताना दोघे ठार, वाचा....परंतु, चिमुकल्या स्वराजचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. अक्षय आणि त्यांच्या मित्राचा मुलगा निखिल यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे.