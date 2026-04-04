सोलापूर

काळजाचा थरकाप! अचानक टायर फुटलं अन् होत्याचं नव्हतं झालं; ५ वर्षांच्या चिमुकल्याचा करुण अंत

Solapur Accident News : शिवाजी नगरजवळील हॉटेल विनयसमोर दुचाकीचे अचानक टायर फुटले आणि भरधाव दुचाकी दुभाजकाला धडकली. त्यात पाच वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सोलापूर : चिंचोळी एमआयडीसी येथून अक्षय परमेश्वर पुल्लूर हे दुचाकीवरून सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरून सोलापूरच्या दिशेने येत होते. अक्षय दुचाकी चालवत होते व दुचाकीवर दोन चिमुकले बसविले होते. शिवाजी नगरजवळील हॉटेल विनयसमोर दुचाकीचे अचानक टायर फुटले आणि भरधाव दुचाकी दुभाजकाला धडकली. त्यात पाच वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे.

accident
Solapur

