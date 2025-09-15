Solapur Rain update:'साेलापूरतील पुलावरून वाहून गेला रिक्षाचालक'; पूना नाका पुलाजवळ दोन्हीकडे नव्हते बॅरिकेट, रिक्षा पाण्याजवळ उभी

सोलापूर : येथील गणेश नगरातील सतीश शिंदे हा तरुण रिक्षाचालक शनिवारी (ता. १३) रात्री साडेअकराच्या सुमारास घराकडे जात असताना जुना पुना नाक्याजवळील जुन्या पुलावरून वाहून गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. रविवारी (ता. १४) दिवसभर अग्निशामक दलाचे जवान व राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पथकाने (एसडीआरएफ) शोध घेऊनही तो सापडला नव्हता. आता उद्या (सोमवारी) पुन्हा त्याचा शोध घेतला जाणार आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.दिवसभर रिक्षा चालवून रात्री नेहमीप्रमाणे सतीश शिंदे हा घरी निघाला होता. जुना पुना नाक्याजवळील जुन्या दगडी पुलावरील पाणी ओसरले असेल म्हणून तो त्या रस्त्याने जात होता. त्या पुलाकडे जाणाऱ्या रोडवर बॅरिकेट देखील लावलेली नव्हते. त्यामुळे तो तसाच पुढे गेला आणि वाहत्या पाण्यात वाहून गेला असावा, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. त्याची रिक्षा पाण्याजवळ उभी होती. दरम्यान, आदल्या दिवशी मोठा पाऊस झाल्याने त्या पुलावरील पाणी वाढले होते. त्याचवेळी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांनी व महापालिका अधिकाऱ्यांनी बॅरिकेट लावणे अपेक्षित होते. .मात्र, कोणीच त्याठिकाणी तशा उपाययोजना केल्या नव्हत्या. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच सतीश वाहून गेल्याची घटना घडल्याचा आरोप खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केला आहे. त्यांनी रविवारी घटनास्थळी भेट देऊन कंत्राटदार व अधिकाऱ्यास कॉल करून त्याचा जाब विचारला. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही त्यांनी आरोप केले. यावेळी माजी नगरसेवक चेतन नरोटे, गणेश पुजारी, किरण पवार आदी उपस्थित होते. दुसरीकडे आमदार विजयकुमार देशमुख यांनीही त्याठिकाणी भेट देऊन पहाणी केली व सतीश शिंदे याच्या कुटुंबियाला आधार दिला. यावेळी माजी नगरसेवक अमर पुदाले, आनंद चंदनशिवे, तहसीलदार निलेश पाटील आदी उपस्थित होते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.मध्यरात्री पावणेएकला पोलिसांना कॉल, अन्...मध्यरात्री १.४५ वाजता डायल ११२ वरून कोणीतरी कॉल करून त्या पाण्याजवळ रिक्षा असल्याची खबर दिली होती. पोलिसांनी तेथे जाऊन पहाणी केली असता रिक्षाला चावी नव्हती, रिक्षा पाण्याच्या जवळ थांबलेली होती. रिक्षा तेथे सतीश पायी पुलावरून जाताना घसरून पडला की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. रात्री तो घरी आलाच नसल्याचे त्याच्या भावाने सकाळी फौजदार चावडी पोलिसांना कळविले. त्यानंतर त्याचा शोध सुरू झाला. त्याला एक सात वर्षाची मुलगी आहे. पती कोठे गेला, या चिंतेत पत्नीच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा वाहू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.