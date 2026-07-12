सोलापूर

Solapur B-2 Land Regularization : कोटींच्या जमिनी आता दोन ते पाच हजारांत नियमित; 80 एकरांवरील पुनर्विकासाला हिरवा कंदील, सोलापूरच्या रिअल इस्टेटला मिळणार बूस्टर

What is the B-2 Land Regularization Decision? : महाराष्ट्र शासनाच्या बी-२ जमीन नियमितीकरण निर्णयामुळे सोलापुरातील चाळी, गृहनिर्माण सोसायट्या आणि हजारो मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून शहरातील पुनर्विकास आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.
How will B-2 land regularization benefit Solapur?

How will B-2 land regularization benefit Solapur?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-विठ्ठल सुतार

सोलापूर : शहरातील लाखो-कोटी रुपयांच्या किमतीच्या वर्ग-दोन (बी-टू) सत्ताप्रकारातील जमिनी नाममात्र दोन ते पाच हजार रुपयांत नियमित करण्याचा मार्ग शासन निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ १३ चाळी, २१ गृहनिर्माण सोसायट्या आणि एक हजारहून अधिक वैयक्तिक मिळकतदारांना होणार (Maharashtra B-2 land redevelopment policy) आहे. शहरातील सुमारे ८० एकर जागेवरील पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक व इतर मोक्याच्या भागातील जुन्या इमारतींच्या जागी बहुमजली इमारती उभारण्याचा मार्ग सुकर होऊन सोलापूरच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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