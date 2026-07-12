Solapur B-2 Land Regularization : कोटींच्या जमिनी आता दोन ते पाच हजारांत नियमित; 80 एकरांवरील पुनर्विकासाला हिरवा कंदील, सोलापूरच्या रिअल इस्टेटला मिळणार बूस्टर

-विठ्ठल सुतारसोलापूर : शहरातील लाखो-कोटी रुपयांच्या किमतीच्या वर्ग-दोन (बी-टू) सत्ताप्रकारातील जमिनी नाममात्र दोन ते पाच हजार रुपयांत नियमित करण्याचा मार्ग शासन निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ १३ चाळी, २१ गृहनिर्माण सोसायट्या आणि एक हजारहून अधिक वैयक्तिक मिळकतदारांना होणार (Maharashtra B-2 land redevelopment policy) आहे. शहरातील सुमारे ८० एकर जागेवरील पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक व इतर मोक्याच्या भागातील जुन्या इमारतींच्या जागी बहुमजली इमारती उभारण्याचा मार्ग सुकर होऊन सोलापूरच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..वर्ग २ चा शेरा असलेल्या बहुतांश जमिनी या रेल्वे स्टेशन ते बसस्थानक मार्ग, जिल्हा परिषदेच्या शेजारील परिसरातील आहेत. आजच्या चालू बाजारभावानुसार या जागांच्या किमती करोडोमध्ये आहेत. मुरारजी पेठ व रेल्वे लाइन्स या भागात चाळींची संख्या मोठी आहे. सिद्धेश्वर पेठ, दक्षिण सदर बझार, उत्तर सदर बझार या परिसरात वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी आहेत, ज्यावर वर्ग दोनचा शेरा होता. याशिवाय हजारो सदस्य असलेल्या २१ सोसायट्या आहेत, त्यांच्याही जमिनीवर वर्ग दोनचा शेरा असल्याने खरेदी-विक्रीसह पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाने गावठाण भागातील पुनर्विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे..Mumbai Pune Journey : कोण कोणाच्या गळाला लागणार? विश्वजित कदमांची भाजपसोबतची जवळीक पुन्हा चर्चेत; मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या मुंबई ते पुणे प्रवासाने रंगल्या चर्चा.२००७ मध्ये एका आदेशाने वर्ग २ चा शेरा...सन २००७ साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोविंदराज यांनी जागा हस्तांतरणाच्या एका प्रकरणात निर्णय देताना वर्ग दोन हा शेरा उताऱ्यावर लावण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शहरातील शासनाकडून मिळालेल्या जमिनीवर वर्ग दोन शेरा नमूद करण्यात आला. विशेष म्हणजे ही जमीन हस्तांतरण करताना रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के भरून परवानगी घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर अशा सर्वच जमिनी अडकून पडल्या होत्या. विशेष म्हणजे वर्ग २ हा सत्ता प्रकार फक्त राज्यात सोलापूर शहरातच होता. २००७ ते २०२५ पर्यंत याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे ठोस पाठपुरावा केला नसल्याने हे प्रकरण प्रलंबितच राहिले..लाखांऐवजी हजारांत होणार काम...महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या जमिनीवर वर्ग २ चा शेरा कमी करण्याचा निर्णय केल्याची घोषणा विधानसभेत केली. यामध्ये सर्वात दिलासा देणारी बाब म्हणजे १९८९ च्या रेडिरेकनर दराच्या फक्त २.५ टक्के (अडीच टक्के) रक्कम भरून नियमित करण्यात येणार आहे. यामुळे ज्यांच्या उताऱ्यावर वर्ग २ शेरा आहे, अशा सर्व शहरवासियांना मोठा लाभ होणार आहे. २००७ साली जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या आदेशानुसार ही रक्कम काही कोटी व लाखांत भरावी लागली असे, पण महसूलमंत्री यांच्या निर्णयामुळे फक्त काही हजारांत वर्ग २ चा शेरा कमी होणार आहे..Maharashtra Politics : शरद पवारांचं वय झालंय, ते आता थकलेत, 'राष्ट्रवादी'ने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे; मंत्री चंद्रकांतदादांचा थेट सल्ला.विधानसभेत महसूलमंत्री यांनी शहरातील उताऱ्यावरील वर्ग २ चा शेरा कमी करण्याची घोषणा केली आहे. यावर कॅबिनेटमध्ये निर्णय होऊन शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. शासन निर्णय प्राप्त होताच शहरवासियांना वर्ग २ च्या त्रासातून मुक्त करू.-एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी.आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या पाठपुराव्याने हा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. चालू रेडिरेकनर दराऐवजी १९८९ च्या रेडिरेकनर दराच्या अडीच टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याने शहरवासीयांना मोठा लाभ झाला आहे. या निर्णयामुळे शहराच्या विकासाला हातभार लागण्यास मदत होणार आहे.-प्रताप सूर्यवंशी, स्टॅम्प व्हेंडर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.