हृदयद्रावक घटना! नदीत पडलेल्या मुलाला वाचवताना वडिलांचा दुर्दैवी अंत; बापाच्या त्यागाने चिमुकल्याचा जीव वाचला, पण...

सोलापूर : बापानं मुलावर आलेलं संकट स्वतःवर ओढवून घेतलं, मुलाचा जीव वाचवला; पण स्वतःचा जीव मात्र गमावला. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात (Solapur Crime News) घडलेली ही घटना ऐकून सर्वांचे डोळे पाणावले आहेत. या प्रसंगामुळे धामणगाव दुमाला परिसरात शोककळा पसरली आहे..धामणगाव दुमाला येथील अरुण उर्फ डेव्हीड सतीश बनसोडे (वय अंदाजे ३५) हे आपला सहा वर्षांचा मुलगा अनुग्रहसोबत रविवारी दुपारी नागझरी नदीवरील कोल्हापूर बंधाऱ्याजवळ गेले होते. तेव्हा नदीचं पाणी वाढलेलं होतं. मुलगा अनुग्रहचा पाय घसरून तो पाण्यात पडला. हे पाहताच क्षणाचाही विलंब न करता वडिलांनी मुलाला वाचवण्यासाठी नदीत उडी घेतली..डेव्हीड यांनी जोरदार प्रवाहात झुंज देत मुलाला पाण्याबाहेर ढकललं आणि त्याचा जीव वाचवला. मात्र, पाण्याचा वेग अत्यंत प्रखर असल्याने आणि स्वतःला नीट पोहता न आल्याने ते प्रवाहात वाहून गेले. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला; पण तो निष्फळ ठरला..Indian Soldier : आत चल, आत चल म्हणत जवानानं खोलीत नेलं, १३ वर्षीय मुलीचा विनयभंग; आईनं लाइव्ह व्हिडिओ करत सांगितली आपबिती.डेव्हीड यांना पाण्यातून बाहेर काढून तातडीने बार्शी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. वडिलांच्या या त्यागामुळे चिमुकल्या अनुग्रहचा जीव वाचला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या हृदयद्रावक घटनेमुळे बार्शी आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..