सोलापूर

हृदयद्रावक घटना! नदीत पडलेल्या मुलाला वाचवताना वडिलांचा दुर्दैवी अंत; बापाच्या त्यागाने चिमुकल्याचा जीव वाचला, पण...

Solapur - Father sacrifices life to save son from river : सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यातील धामणगाव दुमाला येथे वडिलांनी पाण्यात पडलेल्या सहा वर्षीय मुलाला वाचवण्यासाठी जीव धोक्यात घातला, मुलगा वाचला पण वडिलांचा मृत्यू झाला.
सोलापूर : बापानं मुलावर आलेलं संकट स्वतःवर ओढवून घेतलं, मुलाचा जीव वाचवला; पण स्वतःचा जीव मात्र गमावला. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात (Solapur Crime News) घडलेली ही घटना ऐकून सर्वांचे डोळे पाणावले आहेत. या प्रसंगामुळे धामणगाव दुमाला परिसरात शोककळा पसरली आहे.

