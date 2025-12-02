सोलापूर

Solapur Crime : घरात कोणी नसताना १६ वर्षाच्या मुलीने लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने घेतला गळफास; तिने का उचललं टोकाचं पाऊल?

Solapur Crime News : बार्शी शहरातील वैद वस्ती येथे १६ वर्षे ८ महिन्यांची मीनाक्षी ऊर्फ मीना बाबू काळे हिने सोमवारी घरात एकटी असताना लोखंडी अँगलला ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
बार्शी (सोलापूर) : शहरातील (Barshi) परंडा रस्ता, वैद वस्ती येथे अल्पवयीन मुलीने घरात कोणी नसताना लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. सोन्या तायाप्पा काळे (वय २१, रा. परंडा रोड, वैद वस्ती) यांनी पोलिसांत माहिती दिली.

