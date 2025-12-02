Solapur Crime : घरात कोणी नसताना १६ वर्षाच्या मुलीने लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने घेतला गळफास; तिने का उचललं टोकाचं पाऊल?

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील (Barshi) परंडा रस्ता, वैद वस्ती येथे अल्पवयीन मुलीने घरात कोणी नसताना लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. सोन्या तायाप्पा काळे (वय २१, रा. परंडा रोड, वैद वस्ती) यांनी पोलिसांत माहिती दिली. .ही घटना सोमवारी (ता. १) सकाळी साडेनऊ ते दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान घडली. फिर्यादी सोन्या काळे हे कुटुंबासह येथे एकत्रित राहण्यास असून, त्यांच्या शेजारी त्यांचे चुलते बाबू दुर्गाप्पा काळे हे कुटुंबासह राहण्यास आहेत. त्यांची मुलगी मीनाक्षी ऊर्फ मीना बाबू काळे (वय १६ वर्षे आठ महिने) हिचे चौथीपर्यंत शिक्षण झाले आहे..Amravati Case : पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरीसोबत केले लग्न; पती, सासू-सासऱ्यांसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा.सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घरातील सर्व लोक कामानिमित्त बाहेर गेले होते. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास सोन्या काळे यांची चुलत आजी नागरबाई दुर्गाप्पा काळे ही त्यांच्या घरी आली..तिने सांगितले, की मीना घरातील लोखंडी अँगलला ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतला आहे. सोन्या काळे यांनी घरी जाऊन मीनाला दवाखान्यात उपचाराकरिता नेण्याचा प्रयत्न केला, पण तिच्यात कोणतीही हालचाल जाणवत नव्हती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.