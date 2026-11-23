बिसलसिद्ध काळे अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचे स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतर आता देशभरात प्रभू श्रीरामाच्या भक्तीचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. याच अयोध्येच्या धर्तीवर आता सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर तालुक्यात असलेल्या बेलाटीजवळ पुणे- विजापूर महामार्गावर भव्य आणि दिव्य राम मंदिर साकारलं जात आहे..सोलापूर जिल्ह्याच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवात लवकरच एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बेलाटी येथे अयोध्येच्या धर्तीवर भव्य श्रीराम मंदिराची उभारणी केली जात आहे. या मंदिराचे बांधकाम सध्या युद्धपातळीवर आणि प्रगतीपथावर सुरू असून, मंदिराची भव्य वास्तू आता आकार घेऊ लागली आहे..नियोजित राम मंदिर समितीचे अध्यक्ष श्रीराम पाटील यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून हे मंदिर उभारले जात आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे १ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून जमिनीसह तीन कोटी रुपये खर्च झाले आहे. मंदिराचे काम अद्याप सुरू असले तरी, या भव्य वास्तूची भुरळ आतापासूनच भाविकांना पडू लागली असून, दर्शनासाठी आणि बांधकाम पाहण्यासाठी येणाऱ्या भक्तांचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे..लवकरच या मंदिराच्या बांधकामाला आणखी गती दिली जाणार आहे. मंदिर पूर्णत्वास गेल्यानंतर याचा लोकार्पण आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळा अतिशय भव्यदिव्य स्वरूपात साजरा करण्याचे नियोजन मंदिर समितीने केले आहे.या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित राहावे, यासाठी समितीकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.बेलाटी येथे साकारणाऱ्या या भव्य मंदिरामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असून, भाविकांसाठी हे एक मोठे श्रद्धास्थान ठरणार आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.